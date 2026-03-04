นาทีช็อก รถของเล่นพุ่งลงบันไดเลื่อน ชนแม่-ทารก 5 เดือนล้มฟาด ต้นเรื่องโนสนโนแคร์

นาทีช็อก รถของเล่นพุ่งลงบันไดเลื่อน ชนแม่-ทารก 5 เดือนล้มฟาด ต้นเรื่องมองเฉย ไม่สะทกสะท้าน เสนอจ่ายชดเชยแค่ 9 พัน แม้เด็กอาการหนัก ซ้ำพาคนไปล้อมเหยื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Sinchew รายงานเหตุการณ์สุดช็อกที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน หลังหญิงรายหนึ่งที่พาลูกมาซื้อของ วางรถสกูตเตอร์ของเด็กทิ้งไว้บนบันไดเลื่อนที่กำลังเคลื่อนที่ ทำให้รถพุ่งลงไปตามบันไดเลื่อนด้วยความเร็วสูง กระแทกแม่อีกรายที่กำลังอุ้มทารกวัย 5 เดือน จนล้มหัวฟาดทั้งแม่ลูก เกิดเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง
รายงานเผยว่า ทารก 5 เดือนที่ล้มฟาดลงกับบันไดเลื่อนได้รับบาดเจ็บหนักที่ศีรษะ มีแผลบนศีรษะหลายจุด ถึงขั้นอาเจียนเป็นเลือดและชักหลังเหตุการณ์นี้ และยังต้องรอดูอาการอยู่ในโรงพยาบาล
ที่น่าโกรธแค้นยิ่งกว่านั้นคือ หญิงซึ่งเป็นตัวต้นเรื่องมีท่าทีเฉยเมยใส่เหยื่อ แม้จะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด อีกทั้งท่าทีหลังจากนั้นยังเลวร้าย โดยตอนแรกยินดีจ่ายเงินชดเชยเพียง 2,000 หยวน (ราว 9,100 บาท) เท่านั้น แถมยังพากลุ่มคนไปรุมล้อมเหยื่อกับทารกที่โรงพยาบาลอีกด้วย
ขณะนี้คดีได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว ซึ่งศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่าหญิงผู้ก่อเหตุสมควรรับผิดชอบและจ่ายเงินชดเชยเท่าไร
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่า หลังจากที่หญิงคนนี้วางสกูตเตอร์ของเล่นไว้บนบันไดเลื่อน เธอก็หันหลังไปจูงมือเด็ก ทำให้รถไหลลงไปด้วยความเร็วสูงอย่างควบคุมไม่ได้ ชนแม่ที่อุ้มทารกอยู่จนล้มหน้าหงาย และไถลลงไปอีกหลายเมตร ขณะที่ลูกน้อยหลุดออกจากแขน ตกลงบนบันไดเลื่อน
เพียงไม่กี่วินาที ลูกค้าของห้างอีกรายที่หลบรถสกูตเตอร์ได้ทันก็รีบวิ่งเข้าไปอุ้มเด็ก ขณะที่แม่เด็กพยายามลุกขึ้นอย่างลำบาก แต่หญิงที่ก่อเหตุกลับไม่ได้ใส่ใจ หันไปจูงเด็กลงบันไดเลื่อนอย่างไม่รีบร้อน ทำราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
"คนแบบนี้ต้องเอาผิดให้ถึงที่สุด !"
"ทำเหมือนความปลอดภัยสาธารณะเป็นแค่เรื่องล้อเล่น โหดร้ายมาก !"
"สงสารทารกมาก ดูแล้วใจสลาย !"
"ทัศนคติแย่ขนาดนี้ จะยอมความไม่ได้เด็ดขาด !"
