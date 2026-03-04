นาทีชีวิต ! เครื่องบินอพยพฉุกเฉิน แต่ผู้โดยสารดื้อไม่ยอมทิ้งสัมภาระ ลากกระเป๋าลงสไลด์

เผยนาทีชีวิต เครื่องบินอพยพฉุกเฉิน ควันพวยพุ่งในห้องโดยสาร แต่ผู้โดยสารดื้อไม่ยอมทิ้งสัมภาระ ขนกระเป๋าลงสไลด์
ภาพจาก X @thehashtribe
วันที่ 3 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า เกิดเหตุระทึกบนเที่ยวบิน UA 2127 ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ส (United Airlines) ของสหรัฐอเมริกา หลังจากมีรายงานว่าเครื่องยนต์เกิดขัดข้อง จึงเป็นเหตุให้เครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินและดำเนินการอพยพผู้โดยสาร แต่ปรากฏว่าในนาทีชีวิต ผู้โดยสารกลับดื้อดึงไม่ยอมทิ้งสัมภาระ ยืนกรานที่จะนำกระเป๋าเดินทางของตัวเองลงจากเครื่องบินด้วย
ภาพจาก X @thehashtribe
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา เครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner บรรทุกผู้โดยสาร 256 คน และลูกเรือ 12 คน ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิส เพื่อมุ่งหน้าไปยังสนามบินนานาชาตินวร์กลิเบอร์ตี ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ แต่ขณะเดินทาง เวลาประมาณ 11.05 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้เครื่องยนต์ด้านซ้าย ทำให้นักบินต้องนำเครื่องบินกลับมาลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินต้นทาง พร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยดับเพลิงของสนามบินให้เตรียมแผนอพยพฉุกเฉิน
ภาพจาก X @thehashtribe
เครื่องบินดังกล่าวสามารถลงจอดบนทางวิ่งที่อยู่ไม่ไกลจากรันเวย์ได้โดยปลอดภัยในเวลาประมาณ 11.20 น. จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้ผู้โดยสารอพยพลงจากเครื่องบินโดยใช้สไลด์ฉุกเฉินและบันไดเคลื่อนที่ อย่างไรก็ดี ผู้โดยสารจำนวนมากต่างไม่ยอมละทิ้งสัมภาระตามคำแนะนำของลูกเรือที่พยายามส่งเสียงกำชับอยู่หลายครั้ง ต่างยังคงพยายามที่จะขนกระเป๋าเดินทางของตัวเองลงไปจากเครื่องบิน
คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์แสดงให้เห็นว่า ในห้องผู้โดยสารมีควันพวยพุ่ง ในขณะที่ผู้โดยสารพากันหอบสัมภาระและกระเป๋าเดินทางติดตัวไปด้วย โดยไม่สนใจฟังเสียงตะโกนจากพนักงานบนเครื่องบิน ซึ่งพยายามแจ้งขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้อพยพอย่างรวดเร็วว่า "มาทางนี้ ! กระโดดและสไลด์ลงมา ! ออกไปจากเครื่องบิน ! ทิ้งกระเป๋าทั้งหมดไว้ข้างหลัง !"
ภาพจาก X @thehashtribe
ผู้โดยสารคนหนึ่งสะพายเป้ขนาดใหญ่ และลากกระเป๋าเดินทางล้อลากขนาดใหญ่ไปด้วย รวมไปถึงผู้โดยสารอีกหลายคนต่างก็รีบหยิบสัมภาระก่อนจะไปยังทางออก ด้านนอกมีรถดับเพลิงหลายคันและเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเตรียมพร้อมเข้าปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร และเข้าช่วยสกัดกลุ่มควันจากเครื่องบิน
ต่อมาสายการบินได้แถลงระบุว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้โดยสารถูกพาไปยังอาคารผู้โดยสารด้วยรถบัส หลังจากนั้นทางสายการบินได้จัดเครื่องบินอีกลำไปรับผู้โดยสารทั้งหมดเพื่อเดินทางไปสนามบินปลายทาง สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน