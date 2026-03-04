HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นาทีชีวิต ! เครื่องบินอพยพฉุกเฉิน แต่ผู้โดยสารดื้อไม่ยอมทิ้งสัมภาระ ลากกระเป๋าลงสไลด์

          เผยนาทีชีวิต เครื่องบินอพยพฉุกเฉิน ควันพวยพุ่งในห้องโดยสาร แต่ผู้โดยสารดื้อไม่ยอมทิ้งสัมภาระ ขนกระเป๋าลงสไลด์

เครื่องบินอพยพฉุกเฉิน
ภาพจาก X @thehashtribe

          วันที่ 3 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า เกิดเหตุระทึกบนเที่ยวบิน UA 2127 ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ส (United Airlines) ของสหรัฐอเมริกา หลังจากมีรายงานว่าเครื่องยนต์เกิดขัดข้อง จึงเป็นเหตุให้เครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินและดำเนินการอพยพผู้โดยสาร แต่ปรากฏว่าในนาทีชีวิต ผู้โดยสารกลับดื้อดึงไม่ยอมทิ้งสัมภาระ ยืนกรานที่จะนำกระเป๋าเดินทางของตัวเองลงจากเครื่องบินด้วย 

เครื่องบินอพยพฉุกเฉิน
ภาพจาก X @thehashtribe

          เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา เครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner บรรทุกผู้โดยสาร 256 คน และลูกเรือ 12 คน ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิส เพื่อมุ่งหน้าไปยังสนามบินนานาชาตินวร์กลิเบอร์ตี ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ แต่ขณะเดินทาง เวลาประมาณ 11.05 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้เครื่องยนต์ด้านซ้าย ทำให้นักบินต้องนำเครื่องบินกลับมาลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินต้นทาง พร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยดับเพลิงของสนามบินให้เตรียมแผนอพยพฉุกเฉิน 

เครื่องบินอพยพฉุกเฉิน
ภาพจาก X @thehashtribe

          เครื่องบินดังกล่าวสามารถลงจอดบนทางวิ่งที่อยู่ไม่ไกลจากรันเวย์ได้โดยปลอดภัยในเวลาประมาณ 11.20 น. จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้ผู้โดยสารอพยพลงจากเครื่องบินโดยใช้สไลด์ฉุกเฉินและบันไดเคลื่อนที่ อย่างไรก็ดี ผู้โดยสารจำนวนมากต่างไม่ยอมละทิ้งสัมภาระตามคำแนะนำของลูกเรือที่พยายามส่งเสียงกำชับอยู่หลายครั้ง ต่างยังคงพยายามที่จะขนกระเป๋าเดินทางของตัวเองลงไปจากเครื่องบิน 

          คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์แสดงให้เห็นว่า ในห้องผู้โดยสารมีควันพวยพุ่ง ในขณะที่ผู้โดยสารพากันหอบสัมภาระและกระเป๋าเดินทางติดตัวไปด้วย โดยไม่สนใจฟังเสียงตะโกนจากพนักงานบนเครื่องบิน ซึ่งพยายามแจ้งขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้อพยพอย่างรวดเร็วว่า "มาทางนี้ ! กระโดดและสไลด์ลงมา ! ออกไปจากเครื่องบิน ! ทิ้งกระเป๋าทั้งหมดไว้ข้างหลัง !" 

เครื่องบินอพยพฉุกเฉิน
ภาพจาก X @thehashtribe

          ผู้โดยสารคนหนึ่งสะพายเป้ขนาดใหญ่ และลากกระเป๋าเดินทางล้อลากขนาดใหญ่ไปด้วย รวมไปถึงผู้โดยสารอีกหลายคนต่างก็รีบหยิบสัมภาระก่อนจะไปยังทางออก ด้านนอกมีรถดับเพลิงหลายคันและเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเตรียมพร้อมเข้าปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร และเข้าช่วยสกัดกลุ่มควันจากเครื่องบิน 

          ต่อมาสายการบินได้แถลงระบุว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้โดยสารถูกพาไปยังอาคารผู้โดยสารด้วยรถบัส หลังจากนั้นทางสายการบินได้จัดเครื่องบินอีกลำไปรับผู้โดยสารทั้งหมดเพื่อเดินทางไปสนามบินปลายทาง สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน 


ขอบคุณข้อมูลจาก DailyMail, CNN


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นาทีชีวิต ! เครื่องบินอพยพฉุกเฉิน แต่ผู้โดยสารดื้อไม่ยอมทิ้งสัมภาระ ลากกระเป๋าลงสไลด์ อัปเดตล่าสุด 4 มีนาคม 2569 เวลา 11:53:24 2,433 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 วันมาฆบูชา ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 บังมัด คลองตัน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 เสือ ดุสิต
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย