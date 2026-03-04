เปิดรายชื่อ 21 จังหวัดที่สุกี้ตี๋น้อย จะเปิดสาขาเพิ่มภายในปี 2569

เปิดรายชื่อ 21 จังหวัดที่สุกี้ตี๋น้อย จะเปิดสาขาเพิ่ม มีที่ไหนบ้าง เดินหน้าลุยเปิดให้ครบทุกจังหวัดแบบค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย
วันที่ 4 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย มีการเปิดเผยถึงแผนธุรกิจว่า จะมีการเปิดสาขาใหม่ในปี 2569 จำนวน 21 จังหวัด เดินหน้าการเปิดร้านให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยจังหวัดที่จะเปิดใหม่มีดังนี้
1. ลำพูน
2. พิจิตร
3. ชัยนาท
4. ลพบุรี
5. สมุทรสงคราม
6. เลย
7. ชัยภูมิ
8. ศรีสะเกษ
9. ร้อยเอ็ด
10. ยโสธร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย
11. อำนาจเจริญ
12. กาฬสินธุ์
13. สระแก้ว
14. จันทบุรี
15. เพชรบุรี
16. ประจวบคีรีขันธ์
17. สุราษฎร์ธานี
18. ภูเก็ต
19. นครศรีธรรมราช
20. ตรัง
21. สงขลา