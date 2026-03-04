HILIGHT
เปิดรายชื่อ 21 จังหวัดที่สุกี้ตี๋น้อย จะเปิดสาขาเพิ่มภายในปี 2569

          เปิดรายชื่อ 21 จังหวัดที่สุกี้ตี๋น้อย จะเปิดสาขาเพิ่ม มีที่ไหนบ้าง เดินหน้าลุยเปิดให้ครบทุกจังหวัดแบบค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

          วันที่ 4 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย มีการเปิดเผยถึงแผนธุรกิจว่า จะมีการเปิดสาขาใหม่ในปี 2569 จำนวน 21 จังหวัด เดินหน้าการเปิดร้านให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยจังหวัดที่จะเปิดใหม่มีดังนี้

          1. ลำพูน

          2. พิจิตร

          3. ชัยนาท

          4. ลพบุรี

          5. สมุทรสงคราม

          6. เลย

          7. ชัยภูมิ

          8. ศรีสะเกษ

          9. ร้อยเอ็ด

          10. ยโสธร

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

          11. อำนาจเจริญ

          12. กาฬสินธุ์

          13. สระแก้ว

          14. จันทบุรี

          15. เพชรบุรี

          16. ประจวบคีรีขันธ์

          17. สุราษฎร์ธานี

          18. ภูเก็ต

          19. นครศรีธรรมราช

          20. ตรัง

          21. สงขลา


เปิดรายชื่อ 21 จังหวัดที่สุกี้ตี๋น้อย จะเปิดสาขาเพิ่มภายในปี 2569 โพสต์เมื่อ 4 มีนาคม 2569
