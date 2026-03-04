HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สั่งข้าวขาหมู 60 บาท ร้านเสิร์ฟมาทำพูดไม่ออก เจอคนเมนต์พีค ชี้สภาพเหมือนอะไร

 
          ลูกค้าสั่งข้าวขาหมู ราคา 60 บาท แต่เมื่อเห็นสภาพจานที่ร้านเสิร์ฟถึงกับโพสต์ถามโซเชียล งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น 

ข้าวขาหมู
ภาพจาก พวกเราคือผู้บริโภค

           วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์หลังสั่งข้าวขาหมู แต่เมื่ออาหารมาเสิร์ฟกลับทำเอาถึงกับพูดไม่ออก พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของปริมาณและการจัดจาน

           จากภาพจะเห็นว่าอาหารถูกเสิร์ฟมาในจาน มีข้าวสวยวางแล้วโปะด้วยเนื้อหมูที่ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ คล้ายเศษหมู กระจายอยู่ด้านบน ปริมาณไม่เยอะ ด้านข้างมีไข่พะโล้ผ่าครึ่งสองซีกวางอยู่คู่กัน ตัวจานไม่ได้มีเครื่องเคียงอื่น ๆ อย่างผักดองหรือคะน้า ทำให้ภาพรวมของจานอาหารดูค่อนข้างโล่ง ผิดจากข้าวขาหมูทั่วไปพอสมควร

           โพสต์ดังกล่าวระบุว่า แฟนของตนไปสั่งข้าวขาหมูจากร้านในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดที่มีองค์พระปฐมเจดีย์ โดยสั่งแบบ ไม่เอาผักดอง ไม่เอาหนัง และเพิ่มไข่ รวมราคา 60 บาท แต่เมื่อได้อาหารกลับรู้สึกตกใจกับสภาพจานที่ได้ พร้อมตั้งคำถามว่าหากไม่เพิ่มไข่เข้าไป จานข้าวขาหมูจะดูเป็นอย่างไร พร้อมเปรียบเทียบว่า หากหิวมาก ๆ ข้าวจานนี้อาจตักกินได้เพียง 6 คำก็หมดแล้ว พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าของร้านไม่เอะใจบ้างหรือไม่ ทั้งในเรื่องการจัดจานและปริมาณอาหารเมื่อเทียบกับราคา พร้อมทิ้งท้ายว่า ตักข้าวกินเองที่บ้านยังดูน่ากินกว่านี้อีก

           ภายหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ไม่นานก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบางส่วนมองว่าปริมาณและหน้าตาอาหารดูไม่น่าประทับใจ เช่นคอมเมนต์ที่บอกว่า "ขอโทษนะคะ เหมือนข้าวหมามาก" ขณะที่อีกคนแซวแรงว่า "เหมือนเปียกแมวคลุกข้าว" และบางรายยังมองว่าเหมือนกับการคัดเอาเศษหมูมาให้ลูกค้า

ข้าวขาหมู

           อย่างไรก็ตาม ก็มีชาวเน็ตอีกฝั่งที่มองต่างออกไป โดยบางคนมองว่าหากกินไม่อิ่มก็สามารถสั่งเพิ่มได้ พร้อมอธิบายว่าข้าวจานละประมาณ 50 บาทตามร้านทั่วไป มักมีปริมาณเนื้อไม่มากอยู่แล้ว อีกทั้งกรณีนี้ลูกค้าสั่ง ไม่เอาหนังและไม่เอาผักดอง จึงอาจทำให้จานดูโล่งกว่าปกติ พร้อมตั้งคำถามกลับว่า สรุปแล้วสิ่งที่ทำให้ลูกค้ารายนี้ไม่พอใจคือเรื่องปริมาณอาหาร หรือไม่พอใจเรื่องการจัดจานกันแน่

ข้าวขาหมู

ข้าวขาหมู

ข้าวขาหมู

ข้าวขาหมู

ข้าวขาหมู

ข้าวขาหมู

ข้าวขาหมู

ข้าวขาหมู




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สั่งข้าวขาหมู 60 บาท ร้านเสิร์ฟมาทำพูดไม่ออก เจอคนเมนต์พีค ชี้สภาพเหมือนอะไร โพสต์เมื่อ 4 มีนาคม 2569 เวลา 12:16:25 1,988 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 วันมาฆบูชา ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 บังมัด คลองตัน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 เสือ ดุสิต
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย