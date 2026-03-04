สั่งข้าวขาหมู 60 บาท ร้านเสิร์ฟมาทำพูดไม่ออก เจอคนเมนต์พีค ชี้สภาพเหมือนอะไร

ลูกค้าสั่งข้าวขาหมู ราคา 60 บาท แต่เมื่อเห็นสภาพจานที่ร้านเสิร์ฟถึงกับโพสต์ถามโซเชียล งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น
ภาพจาก พวกเราคือผู้บริโภค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์หลังสั่งข้าวขาหมู แต่เมื่ออาหารมาเสิร์ฟกลับทำเอาถึงกับพูดไม่ออก พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของปริมาณและการจัดจาน
จากภาพจะเห็นว่าอาหารถูกเสิร์ฟมาในจาน มีข้าวสวยวางแล้วโปะด้วยเนื้อหมูที่ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ คล้ายเศษหมู กระจายอยู่ด้านบน ปริมาณไม่เยอะ ด้านข้างมีไข่พะโล้ผ่าครึ่งสองซีกวางอยู่คู่กัน ตัวจานไม่ได้มีเครื่องเคียงอื่น ๆ อย่างผักดองหรือคะน้า ทำให้ภาพรวมของจานอาหารดูค่อนข้างโล่ง ผิดจากข้าวขาหมูทั่วไปพอสมควร
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า แฟนของตนไปสั่งข้าวขาหมูจากร้านในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดที่มีองค์พระปฐมเจดีย์ โดยสั่งแบบ ไม่เอาผักดอง ไม่เอาหนัง และเพิ่มไข่ รวมราคา 60 บาท แต่เมื่อได้อาหารกลับรู้สึกตกใจกับสภาพจานที่ได้ พร้อมตั้งคำถามว่าหากไม่เพิ่มไข่เข้าไป จานข้าวขาหมูจะดูเป็นอย่างไร พร้อมเปรียบเทียบว่า หากหิวมาก ๆ ข้าวจานนี้อาจตักกินได้เพียง 6 คำก็หมดแล้ว พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าของร้านไม่เอะใจบ้างหรือไม่ ทั้งในเรื่องการจัดจานและปริมาณอาหารเมื่อเทียบกับราคา พร้อมทิ้งท้ายว่า ตักข้าวกินเองที่บ้านยังดูน่ากินกว่านี้อีก
ภายหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ไม่นานก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบางส่วนมองว่าปริมาณและหน้าตาอาหารดูไม่น่าประทับใจ เช่นคอมเมนต์ที่บอกว่า "ขอโทษนะคะ เหมือนข้าวหมามาก" ขณะที่อีกคนแซวแรงว่า "เหมือนเปียกแมวคลุกข้าว" และบางรายยังมองว่าเหมือนกับการคัดเอาเศษหมูมาให้ลูกค้า
อย่างไรก็ตาม ก็มีชาวเน็ตอีกฝั่งที่มองต่างออกไป โดยบางคนมองว่าหากกินไม่อิ่มก็สามารถสั่งเพิ่มได้ พร้อมอธิบายว่าข้าวจานละประมาณ 50 บาทตามร้านทั่วไป มักมีปริมาณเนื้อไม่มากอยู่แล้ว อีกทั้งกรณีนี้ลูกค้าสั่ง ไม่เอาหนังและไม่เอาผักดอง จึงอาจทำให้จานดูโล่งกว่าปกติ พร้อมตั้งคำถามกลับว่า สรุปแล้วสิ่งที่ทำให้ลูกค้ารายนี้ไม่พอใจคือเรื่องปริมาณอาหาร หรือไม่พอใจเรื่องการจัดจานกันแน่