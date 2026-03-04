เปิดภาพสะพรึง สิ่งที่อยู่ในหูคนไข้ ลึก-แข็ง-ติดแน่น เตือน 4 อาการ ที่ควรมาพบแพทย์

หมอเปิดภาพสะพรึง สิ่งที่แคะออกจากหูคนไข้ ทั้งลึก แข็ง แถมติดแน่น ชี้หากเป็นยุคก่อนอาจถึงขั้นต้องให้ยาสลบ เตือน 4 อาการ รีบมาพบแพทย์ อย่าแคะหูเอง !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李晏廷醫生 一生守護
การแคะหูนั้นหลายคนทำเป็นนิสัย แม้จะมีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าการใช้ไม้พันสำลีแหย่เข้าไปแคะหูอาจส่งผลเสียต่าง ๆ แต่ก็ดูเหมือนยังมีคนอีกมากที่ไม่อาจต้านทานความคันหรือความรู้สึกอยากที่จะแคะหูได้
ขณะที่เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานกรณีของคนไข้รายหนึ่งที่รู้สึกแน่น ๆ และเหมือนมีอะไรอุดตันอยู่ในหูข้างหนึ่งมาเป็นสัปดาห์ แถมยังรู้สึกเจ็บตอนที่นอนตะแคงทับด้านนั้น ไม่คาดคิดว่าหลังจากไปพบแพทย์ แพทย์จะดึงเอาวัตถุแห้ง ๆ สีเข้ม ที่มีขนาดใหญ่ ออกมาจากหู ซึ่งความจริงแล้วนี่ก็คือขี้หูแห้งที่อุดตันอยู่ในช่องหูของคนไข้นั่นเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李晏廷醫生 一生守護
ด้าน ดร.หลี่ย่านถิง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก จากไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้ทำการรักษา นำเคสดังกล่าวมาเปิดเผยผ่านเพจ 李晏廷醫生 一生守護 โดยชี้ว่านี่เป็นขี้หูที่น่ากลัวที่สุดบนโลก ในทางการแพทย์เรียกว่าโรค Keratosis Obturans ซึ่งขี้หูที่แพทย์นำออกมาได้นี้ มีขนาดใหญ่มาก ลึกมาก แข็งมาก และติดแน่นมาก
เขาเผยว่าคนไข้ต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงจะเอาออกมาได้ ในยุคก่อน ๆ หากเจอคนไข้ที่ให้ความร่วมมือไม่ได้ จำเป็นต้องวางยาสลบเพื่อจะเอาขี้หูออกเลยทีเดียว
ดังนั้นหากรู้สึกว่าหูอื้อหรืออุดตัน ให้ไปพบแพทย์โดยตรง ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการเจอคนไข้ที่พยายามใช้สำลีพันก้านแคะดูก่อน เมื่อแคะเองไม่ได้ค่อยมาหาหมอ ทำให้ขี้หูเดิมที่อยู่ด้านนอกถูกดันลงไปลึกมากขึ้น จนเรื่องง่าย ๆ กลายเป็นเรื่องยาก ทั้งหมด คนไข้ ตลอดจนคนไข้อื่น ๆ ที่นั่งรออยู่ต่างก็ต้องเหนื่อยไปตามกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李晏廷醫生 一生守護
ดร.หลี่ย่านถิง ให้สัมภาษณ์กับ ETtoday เผยว่า ภาวะขี้หูอุดตัน กับ Keratosis Obturans มีความแตกต่างแต่ก็จัดอยู่ในกลุ่มอาการเดียวกัน โดย Keratosis Obturans แตกต่างจากขี้หูอื่น ๆ เพราะเป็นภาวะความผิดปกติของผิวหนังช่องหู ที่มีการสะสมเคราตินมากอย่างผิดปกติ ทำให้ขี้หูแข็ง ไม่สามารถขับออกมาได้ตามปกติ ขี้หูจึงสะสมเป็นชั้น ๆ เหมือนหัวหอม กระทั่งอุดตันในช่องหู
เมื่อเวลาผ่านไป ไม่เพียงคนไข้จะรู้สึกแน่น ๆ การได้ยินลดลง และรู้สึกเจ็บปวดแล้ว ยังอาจทำให้กระดูกในช่องหูชั้นนอกผิดรูปได้
ดร.หลี่ย่านถิง เผยว่าตามปกติขี้หูจะถูกขับออกจากร่างกายได้เองตามธรรมชาติ แต่หลายคนยังคุ้นชินกับการใช้สำลีพันก้านแคะ ทำให้ขี้หูถูกดันลึกไปยิ่งกว่าเดิม แถมยังอาจกดให้ขี้หูแนบติดไปกับผิวในช่องหู จึงไม่ควรจะแคะหูเองเมื่อเกิดความผิดปกติ แต่ให้มาพบแพทย์
สุดท้ายนี้ เขายังเตือนว่าหูนั้นไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดมากจนเกินไป แม้สำลีพันก้านจะเป็นของที่ดี แต่ไม่เหมาะกับหู ดังนั้นหากมีอาการ 4 อย่าง เช่น รู้สึกแน่นหู ได้ยินลดลง รู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมในหู หรือปวดหู ให้ไปพบแพทย์ทันที อย่าพยายามแคะหูหรือทำความสะอาดเอง
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday