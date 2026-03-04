HILIGHT
จนท. ช่วยสัตว์ตัวจิ๋ว สภาพแย่จนแทบไม่รู้เป็นตัวอะไร จนเวลาผ่านไป เผยโฉมน่าทึ่ง

           เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์ตัวจิ๋ว สภาพย่ำแย่จนแทบมองไม่ออกว่าเป็นตัวอะไร จนเวลาผ่านไป เผยโฉมตัวจริงน่าทึ่ง 

ลูกเม่นป่า


           เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ The Dodo เผยเรื่องราวการช่วยเหลือสัตว์ตัวหนึ่ง หลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีพลเมืองดีในรัฐเทกซัส สหรัฐฯ พามันมาที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าออสติน (Austin Wildlife Rescue หรือ AWR) ในสภาพที่เรียกว่าย่ำแย่อย่างหนักจนแทบมองไม่ออกว่าเป็นตัวอะไร ก่อนที่มันจะได้รับการรักษาและฟื้นฟูจน "ตัวจริง" ของมันเผยโฉมกลับมาอย่างน่าทึ่ง 

ลูกเม่นป่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Austin Wildlife Rescue

           แคธรีน แมตติสัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของ AWR เผยว่า เจ้าสัตว์น้อยตัวนี้คือ "ลูกเม่นป่า" มันถูกพบขณะพลัดหลงอยู่ตามลำพัง สภาพร่างกายอ่อนแรงและอ่อนล้า มีอาการหวาดกลัว ขนและหนามหลุดร่วงเป็นหย่อม ๆ ตามลำตัวเต็มไปด้วยเกล็ดแห้ง ๆ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นครั้งแรกต่างก็ตกใจอย่างมาก 

           "นี่เป็นเคสโรคเรื้อนและกลากที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เราเคยพบในลูกเม่น เราจึงเริ่มให้ยาและสารน้ำทันที" แมตติสัน กล่าว 

ลูกเม่นป่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Austin Wildlife Rescue

           ในตอนแรก ลูกเม่นอ่อนแรงจนเกินกว่าที่จะกินอะไรได้ ประกอบกับสภาวะความทรมานจากโรคทางผิวหนังที่มันเผชิญ ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ภายหลังจากการตรวจร่างกายยืนยันว่า การติดเชื้อไม่ได้ลุกลามไปยังปอด ทางเจ้าหน้าที่จึงมุ่งเน้นไปที่การรักษาด้วยยาต้านเชื้อราและยาฆ่าปรสิตอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาผิวหนังของมัน

ลูกเม่นป่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Austin Wildlife Rescue

           จนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไป เจ้าเม่นตัวน้อยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างช้า ๆ บริเวณที่เคยเป็นสะเก็ดหนาเริ่มหลุดออก เผยให้เห็นผิวใหม่ที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี จากนั้นหนามน้อย ๆ ก็เริ่มงอกกลับมาอีกครั้ง และเจ้าหน้าที่ยังพบความน่าอัศจรรย์เล็ก ๆ ของเจ้าตัวน้อยตัวนี้ด้วย 

           "ในเคสส่วนใหญ่ของเม่น เราจำเป็นต้องวางยาสลบพวกมันเพื่ออาบน้ำกำจัดสะเก็ด และทำความสะอาดผิวหนังให้ทั่วถึง แต่เจ้าเม่นตัวน้อยของเราสามารถกำจัดสะเก็ดเหล่านั้นได้เองทุกครั้งที่มันเกา" 

ลูกเม่นป่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Austin Wildlife Rescue

           ทางเพจ AWR โพสต์ภาพอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของเจ้าลูกเม่นป่าตัวนี้ นับตั้งแต่วันที่มันถูกรับตัวเข้ามา จนเวลาผ่านไปประมาณ 1 เดือน ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ จะเห็นว่า เจ้าเม่นตัวนี้เริ่มมีสุขภาพแข็งแรง และเมื่อร่างกายฟื้นตัว สภาพจิตใจก็ดีขึ้นด้วย แววตาดูสดใสมีความสุข อาการคันก็หายไปเกือบหมด กินและเล่นได้อย่างเต็มที่ แถมมีวีรกรรมแสบชอบคว่ำชามอาหารด้วย 

ลูกเม่นป่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Austin Wildlife Rescue

           "มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ จากสัตว์ตัวหนึ่งที่สภาพย่ำแย่มากจนแทบจำไม่ได้ กลายเป็นลูกเม่นตัวน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดู พร้อมกับขนทรงสุดเท่ที่หลัง" แมตติสัน กล่าว 

           ทั้งนี้ เนื่องจากตัวมันยังเปลือยเปล่า ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องให้มันอยู่ในตู้อบขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่น และหลังจากนี้ไม่กี่สัปดาห์ เชื่อว่าขนและหนามของมันก็จะงอกเพิ่มขึ้น แต่อาจต้องใช้เวลาราว 1 ปี มันถึงจะขึ้นมาอย่างเต็มที่ ซึ่งในระหว่างนี้ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูแลเป็นอย่างดี 

ลูกเม่นป่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Austin Wildlife Rescue

ขอบคุณข้อมูลจาก The Dodo


โพสต์เมื่อ 4 มีนาคม 2569 เวลา 14:56:21
