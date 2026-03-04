HILIGHT
รักต่างวัย 23 ปี.. จากอดีตครูสอนลูกศิษย์ กลายเป็นคู่ชีวิต พรหมลิขิตชักนำจนได้แต่งงาน

 
           เรื่องราวรักต่างวัย 23 ปี ของอดีตคุณครูและลูกศิษย์ ชะตาพลิกผันกลายเป็นคู่ชีวิต หลังจากพรหมลิขิตชักนำจนได้แต่งงาน

รักต่างวัย 23 ปี
ภาพจาก Instagram mamipapi.daily

            วันที่ 3 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Detik เผยเรื่องราวความรักต่างวัยที่ถูกแชร์เป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียของประเทศอินโดนีเซีย เมื่ออดีตคุณครูหญิง และลูกศิษย์ชาย ได้เปลี่ยนผันกลายไปเป็นคู่รัก และแม้ว่าทั้งสองจะมีอายุห่างกันมากถึง 23 ปี แต่ไม่ว่าจะเป็นสถานะทางสังคมหรือตัวเลขอายุ ล้วนไม่ใช่อุปสรรคของความรัก เรื่องราวนี้จึงดึงดูดความสนใจของผู้คน จนกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงในวงกว้าง 

            เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย เออร์ลังกา ปัจจุบันอายุ 26 ปี ในอดีตเขาเคยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง ส่วน เอ็นดัง ปัจจุบันอายุ 49 ปี เคยเป็นคุณครูสอนอยู่ที่นั่น เธอสอนวิชาออกแบบแฟชั่น มาตั้งแต่ปี 2552 ในช่วงที่เออร์ลังกาเรียนที่นั่น ความสัมพันธ์ของเขาและเธอเป็นเพียงลูกศิษย์และครูที่ดีต่อกัน โดยเธอได้คอยสนับสนุนให้เขาตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่น ๆ 

            จนกระทั่งหลังจากที่เออร์ลังกาเรียนจบไปประมาณ 2 ปี ในปี 2563 ขณะนั้นเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เอ็นดังได้ทำธุรกิจขายหน้ากากอนามัย เออร์ลังกาจึงได้มีโอกาสพบกับอดีตคุณครูของเขาอีกครั้ง ในตอนแรก ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มต้นจากการเป็นลูกค้า สู่หุ้นส่วนธุรกิจ ก่อนที่จะเริ่มสนิทสนมและใกล้ชิดกันมากขึ้น จนพัฒนากลายเป็นคนรัก แม้ว่าเอ็นดังจะเคยแต่งงานและผ่านการหย่าร้างมาก่อน แต่ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับในความสัมพันธ์ของพวกเขา 

รักต่างวัย 23 ปี
ภาพจาก Instagram mamipapi.daily


            หลังจากผ่านไป 2 ปี ในปี 2565 เออร์ลังกาและเอ็นดังตัดสินใจแต่งงานกันในเดือนพฤษภาคม ในขณะนั้นทั้งสองมั่นใจในกันและกัน จึงพร้อมที่ก้าวไปสู่ขั้นต่อไปในชีวิตคู่ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้กลับก่อให้เกิดเสียงนินทาในชุมชน รวมไปถึงคนอื่น ๆ ที่รู้จักหลายคน บางส่วนรู้สึกสงสัยและตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์ของพวกเขา แต่ด้วยแรงสนับสนุนที่ดีของครอบครัว ทั้งสองจึงครองรักด้วยกันมาได้อย่างเข้มแข็ง 

            ปัจจุบัน เออร์ลังกาและเอ็นดังแต่งงานกันมาได้เกือบ 4 ปีแล้ว ทั้งสองมักจะโพสต์คลิปวิดีโอแชร์โมเมนต์ที่ทำร่วมกัน และกล่าวถึงเรื่องราวความรักต่างวัยที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นลูกศิษย์และครูอยู่บ่อยครั้ง โดยในโพสต์หนึ่ง เออร์ลังกาได้เขียนข้อความแสดงความประทับใจต่อภรรยาของเขาอย่างสุดซึ้งว่า "แต่งงานอย่างมีความสุขกับคุณครูที่เคยทำให้ผมตั้งใจเรียน"

            เรื่องราวความรักต่างวัยของทั้งสองจุดประกายให้เกิดการถกเถียง บางส่วนเข้าไปร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้กับทั้งสอง ในขณะที่บางส่วนก็แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์และยังคงมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสม 

รักต่างวัย 23 ปี
ภาพจาก Instagram mamipapi.daily

รักต่างวัย 23 ปี
ภาพจาก Instagram mamipapi.daily

รักต่างวัย 23 ปี
ภาพจาก Instagram mamipapi.daily


ขอบคุณข้อมูลจาก Detik, Tinta Bable


