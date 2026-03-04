แวะซื้อเครื่องปรุงถึงกับเอ๊ะ ทำไมซุปไก่เขียนข้างกล่องชวนสะดุดตา ทำคนแห่เดาสุดพีค

หนุ่มสังเกตเห็นคำบนกล่องซุปไก่ เขียนอธิบายแล้วอ่านไม่คุ้นตา ทำต้องโพสต์ถามว่า นี่คือความตั้งใจหรือเปล่า ทำชาวเน็ตแห่เดากันสุดบันเทิง
เฟซบุ๊ก Nate Natenakhon
กลายเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่ชวนสะดุดตาในโลกออนไลน์ กรณีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม ความรู้รอบตัว เป็นภาพขณะไปซื้อเครื่องปรุงในร้านค้า แล้วบังเอิญสังเกตข้อความบนกล่อง ซุปก้อนแบรนด์เดียวกัน แต่กลับเขียนไม่เหมือนกัน โดยเจ้าตัว พร้อมตั้งคำถามสั้น ๆ ว่า "อันนี้โรงงานเขาตั้งใจใช่ไหมครับ"
เฟซบุ๊ก Nate Natenakhon
จากภาพจะเห็นว่า ซุปก้อนรสไก่ บนกล่องเขียนคำว่า "ซุปรสไก่ก้อน" ขณะที่ป้ายราคาหน้าชั้นวางเขียนว่า "ซุปก้อนไก่" แต่เมื่อเทียบกับ รสหมู ของแบรนด์เดียวกัน กลับใช้คำว่า "ซุปก้อนรสหมู" ทำให้หลายคนสะดุดกับการเรียงคำที่ดูคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์กันสนุก บางคนแซวเล่นว่าอ่านแล้วเริ่มไม่เบา ขณะที่บางคนมองว่าอาจเป็นการตัดคำว่า "แบบ" ออก จึงเหลือเป็น ซุปรสไก่ก้อน เพื่อให้สั้นลง หรือเดาว่าอาจจะเขียนแบบนี้ เพราะแยกจากซุปชนิดผงที่มีขายเช่นกัน
อีกด้านหนึ่งก็มีคนบอกว่าปกติแทบไม่เคยอ่านรายละเอียดบนกล่องเลย ดูแค่รูปหมูหรือรูปไก่ก็หยิบใส่ตะกร้าแล้ว ทำให้เรื่องเล็ก ๆ อย่างการเรียงคำบนซองเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก เพราะขอแค่รู้ว่ามันคือเครื่องปรุงชนิดไหนและรสอะไรก็พอแล้ว