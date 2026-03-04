นายจ้างทึ่ง ป้าแม่บ้านคนเก่ง ถ่ายคลิปตอนขัดถู รับทรัพย์ไม่ธรรมดา เดือนละเป็นหมื่น

นายจ้างเซอร์ไพรส์ ป้าแม่บ้านคนเก่ง หารายได้เสริมไม่ธรรมดา รับเงินหลักหมื่น แค่ถ่ายคลิปตอนทำความสะอาด - ขัดส้วม มีแฟน ๆ ติดตาม แห่ซื้อของเพียบ
ภาพจาก Xiaohongshu
ในยุคสมัยที่ใครก็สามารถเป็นนักสร้างคอนเทนต์ได้ การตลาดแบบ Affiliate กลายมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้แก่ใครหลาย ๆ คน เพียงทำคลิปแล้วปักตะกร้า ก็ช่วยให้คนทำงานประจำมีรายได้เสริมในยามว่างเช่นกัน รวมถึงป้าแม่บ้านคนหนึ่งในประเทศจีน
วันที่ 3 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Soha รายงานว่า เรื่องราวของป้าแม่บ้านที่เปลี่ยนงานทำความสะอาดธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นเครื่องมือต่อยอดสู่รายได้เสริมเดือนละ 3,000 หยวน (ราว 13,000 บาท) กำลังได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ของจีน เมื่อ นางถาน นายจ้างของป้า ออกมาเล่าเรื่องของป้าแม่บ้านให้ชาวเน็ตได้ทราบกัน
นางถาน เผยว่า ป้าแม่บ้านของเธอ เพิ่งเริ่มเล่น Douyin มาได้ประมาณ 1 ปี และมียอดผู้ติดตามจำนวนหนึ่ง แต่ก็รู้จักการนำลิงก์มาปักตะกร้าเพื่อหารายได้เสริมแล้ว โดยคลิปที่คุณป้าทำก็ไม่ได้มีอะไรมาก แค่ถ่ายคลิปตอนที่กำลังทำความสะอาดบ้านและขัดถูตามที่ต่าง ๆ ระหว่างทำงานบ้านในแต่ละวัน นำไปโพสต์เท่านั้น
สำหรับคุณป้าคนนี้ เป็นแม่บ้านรายวันที่ครอบครัวของเธอจ้างมา โดยคุณป้าจะเข้ามาทำความสะอาดที่บ้านเดือนละประมาณ 5 วัน มีหน้าที่ทำความสะอาดบ้านที่มีหลายชั้น เนื่องจากต้องใช้เป็นสำนักงานด้วย ซึ่งคุณป้าก็ทำงานได้ดีมาก
"ป้าทำงานเร็ว สะอาด และยังร่าเริงเป็นกันเอง" นางถาน กล่าว
ภาพจาก Xiaohongshu
อีกทั้งชาวเน็ตยังเข้ามาถามหาลิงก์สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ โดย นางถาน พบว่าหลังจากมีคนถามกันเข้ามามาก คุณป้าจึงเริ่มเรียนรู้วิธีการปักตะกร้าจากเพื่อน ๆ และลูก ก่อนจะหาลิงก์สินค้าที่ตัวเองใช้มาใส่ลงในคลิป
ซึ่งสินค้าต่าง ๆ ล้วนเป็นของใช้ที่กลุ่มคนทำงานบ้านคุ้นเคย เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์ น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ถัง ไม้ถูพื้น ถุงมือยาง ราคาส่วนใหญ่อยู่ที่ 20-80 หยวนต่อชิ้น (ราว 90 - 360 บาท)
ภาพจาก Xiaohongshuในช่วงแรก ๆ คุณป้าก็ได้เงินแค่เดือนละไม่กี่ร้อย จนถึงพันนิด ๆ แต่เดือนล่าสุดพบว่าค่านายหน้าที่คุณป้าได้รับ พุ่งขึ้นมาถึงประมาณ 3,000 หยวนแล้ว
ทั้งนี้ พบว่าแฟน ๆ ที่ติดตามดูคลิปของคุณป้านั้น ส่วนมากมักเป็นกลุ่มแม่บ้าน คนมีบ้านเช่า หรือครอบครัวที่ต้องทำความสะอาดบ่อย ๆ ส่วนยอดขายที่คุณป้าทำได้ผ่านการปักตะกร้า เดือนล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 14,000 - 20,000 หยวน (ราว 63,000 - 91,000 บาท) โดยมี 200-500 ออร์เดอร์ แล้วแต่ประเภทสินค้า ซึ่งคุณป้าจะได้ค่านายหน้าประมาณ 14 - 20% จากยอดขายนั้น ทำให้ได้รับเงินจริงประมาณ 3,000 หยวนนั่นเอง
เรื่องของคุณป้าแม่บ้านทำให้ชาวเน็ตต่างประหลาดใจ และประทับใจที่แม้แต่งานแม่บ้าน และเรื่องราวการทำความสะอาดธรรมดา ๆ ก็ยังปูทางสู่การสร้างรายได้ไม่น้อย โดยหลายคนมองว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้คนดูสนใจและอยากซื้อตาม เป็นเพราะคลิปของคุณป้าที่ดูแล้วรู้เลยว่าของจริง และมีประโยชน์นั่นเอง
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha