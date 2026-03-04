หมอเกศ โดนแล้ว ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ปมใช้วุฒิ - อ้างตำแหน่งศาสตราจารย์

ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หมอเกศ 10 ปี ปมวุฒิการศึกษา แอบอ้างตำแหน่งศาสตราจารย์ จูงใจในการเลือกเป็น สว.
ภาพจาก Instagram dr.kes.keskamol
วันที่ 4 มีนาคม 2569 จส.100 รายงานว่า ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของ นางสาวเกศกมล เปลี่ยนสมัย หรือ หมอเกศ เป็นเวลา 10 ปี จากปมทุจริตใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์ ชักจูงให้เข้าใจผิดในการคัดเลือก สว. ปี 2567 ซึ่งนางสาวเกศกมล ส่งทนายความมารับฟังคำสั่งแทน
ภาพจาก Instagram dr.kes.keskamol
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ให้พิจารณาวินิจฉัยตรวจสอบคุณสมบัติของ สว.เกศกมล เนื่องจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ เพื่อจูงใจให้มีการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มาตรา 77 (4)
ภาพจาก Instagram dr.kes.keskamol
โดยศาลฎีการับคำร้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ ลต สว 11/2568 และที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาไต่สวนพยานหลักฐานจากทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้าน
ขอบคุณข้อมูลจาก จส.100,
เรื่องเล่าเช้านี้