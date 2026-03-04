HILIGHT
ชายแดนทะลัก คนเมียนมาแห่ข้ามฝั่ง เข้ามาเติมน้ำมันฝั่งไทยแน่น คาดผวาก่อนเริ่มใช้กฎใหม่

  
            ชาวเมียนมาแห่ขับรถข้ามแดนมาเติมน้ำมันฝั่งไทย จนปั๊มน้ำมันคิวยาวล้นพื้นที่ คาดกังวลมาตรการประหยัดพลังงานใหม่ที่กำลังจะเริ่มบังคับใช้

รถเมียนมา คิวยาวเหยียด
ภาพจาก ThaiPBS

            วันที่ 4 มีนาคม 2569 บรรยากาศปั๊มน้ำมันบริเวณชายแดนไทย–เมียนมา โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง หลังมีชาวเมียนมาจำนวนมากขับรถข้ามพรมแดนจากฝั่งท่าขี้เหล็ก เข้ามาต่อคิวเติมน้ำมันในประเทศไทย ทำให้หลายปั๊มน้ำมันมีรถเข้าแถวรอยาวล้นออกนอกพื้นที่ บางช่วงถึงขั้นแน่นเต็มลานปั๊ม โดยพบทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนเมียนมาเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก

            จากการสังเกตในพื้นที่พบว่า ผู้ขับขี่จากฝั่งเมียนมาหลายคนพยายามเติมน้ำมันให้เต็มถังมากที่สุด บางรายถึงกับเขย่ารถเพื่อให้น้ำมันไหลลงไปในถังเพิ่มได้อีกเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสำรองน้ำมันไว้ใช้ล่วงหน้า ก่อนที่มาตรการใหม่ของทางการเมียนมาจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้

            ด้านนายวราวุธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย ได้ออกประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมสถานการณ์ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันให้สิทธิประชาชนสัญชาติไทยเติมน้ำมันก่อน ส่วนชาวต่างชาติที่เข้ามาเติมจะต้องลงทะเบียนชื่อ–นามสกุล ระบุวัตถุประสงค์และปริมาณการใช้น้ำมันทุกครั้ง พร้อมกำหนดให้สามารถเติมได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ขณะที่การซื้อใส่ภาชนะอื่น เช่น แกลลอน จะอนุญาตเฉพาะกรณีใช้ในกิจกรรมด้านการเกษตรหรือการก่อสร้าง และต้องมีการลงทะเบียนรายละเอียดอย่างชัดเจน

            เช่นเดียวกับที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ชาวไทยและชาวเมียนมาได้นำรถยนต์เข้ามาเติมน้ำมันที่ปั๊มเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถโดยสารเป็นรถตู้ของฝั่งเมียนมา ซึ่งข้ามมาทางสะพานมิตรภาพไทย เมียนมา แห่งที่ 1 บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อมาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนรถติดเป็นแถวยาวเช่นกัน 

รถเมียนมา คิวยาวเหยียด
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

รถเมียนมา คิวยาวเหยียด
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

คาดคนเมียนมากังวลข้อจำกัดใหม่ เร่งเติมน้ำมันก่อนบังคับใช้


            กระแสการข้ามพรมแดนมาเติมน้ำมันของชาวเมียนมาเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับมาตรการใหม่ของรัฐบาลเมียนมา ซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 เกี่ยวกับการประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยอ้างถึงสถานการณ์การเมืองโลกและความขัดแย้งทางทหารในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเล ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านพลังงานในประเทศ

            มาตรการดังกล่าวกำหนดว่า ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป รถยนต์ส่วนบุคคลในเมียนมาจะต้องใช้งานตามระบบเลขทะเบียนคู่-คี่ กล่าวคือ รถที่ทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลขคู่ เช่น 2A หรือ 4A จะสามารถใช้ได้เฉพาะวันที่เป็นเลขคู่ของเดือน เช่น วันที่ 2 หรือวันที่ 4 ส่วนรถที่ทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลขคี่ เช่น 1A หรือ 3A จะสามารถใช้งานได้เฉพาะวันที่เป็นเลขคี่เท่านั้น ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะสามารถใช้งานได้ทุกวัน

            อย่างไรก็ตาม รถบางประเภท เช่น รถโดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ รถบรรทุกสินค้า รถก่อสร้าง รถพยาบาล รวมถึงรถเก็บขยะของเทศบาล จะยังสามารถใช้งานได้ทุกวันตามปกติ นอกจากนี้ทางการเมียนมายังประกาศห้ามประชาชนหรือผู้ประกอบการกักตุนหรือจำหน่ายน้ำมันในราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด พร้อมระบุว่ามาตรการทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

            สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวผ่านเพจ Royal Thai Embassy, Yangon เพื่อแจ้งให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในเมียนมาทราบและเตรียมวางแผนการใช้ยานพาหนะล่วงหน้า ขณะที่หลายฝ่ายมองว่า การที่ชาวเมียนมาขับรถข้ามมาเติมน้ำมันฝั่งไทยจำนวนมากในช่วงนี้ อาจเป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดการใช้น้ำมันในอนาคต รวมถึงการเตรียมสำรองน้ำมันก่อนที่มาตรการใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

รถเมียนมา คิวยาวเหยียด
 ภาพจาก  Drama-addict

รถเมียนมา คิวยาวเหยียด
 ภาพจาก  Drama-addict 


ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์, ThaiPBS, Royal Thai Embassy, Yangon 





