Blood Chit คืออะไร รู้จักใบเบิกทางชีวิต ที่นักบินรบสหรัฐฯ พกไว้ ในอดีตเคยมีภาษาไทย

Blood Chit คืออะไร รู้จักใบเบิกทางชีวิต ที่นักบินรบสหรัฐฯ ต้องพกติดตัวไว้ ทางรอดในกรณีฉุกเฉิน สื่อไม่ใช่ศัตรู-มีรางวัลจูงใจ ในอดีตก็เคยมีข้อความภาษาไทย
ภาพจาก Shuhui Yi / Shutterstock.com
จากกรณีเครื่องบินรบสหรัฐฯ ถูกยิงตกที่คู่เวต ซึ่งบนโลกโซเชียลมีการแชร์ต่อคลิปของนักบินรบสหรัฐฯ ที่มีการพก "Blood Chit" หรือใบเบิกทางชีวิต เย็บติดไว้ในเสื้อแจ็คเก็ต ระบุข้อความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ อาหรับ ตุรกี เปอร์เซีย และเคิร์ด สื่อถึงความเป็นพันธมิตรและข้อความขอช่วยเหลือเหลือนั้น
โดยพบ Blood Chit ดังกล่าว ระบุว่า "ฉันเป็นชาวอเมริกัน และฉันพูดภาษาของคุณไม่ได้ ฉันจะไม่ทำร้ายคุณ โปรดให้อากาหร น้ำ ที่พักพิง เสื้อผ้า และหมอแก่ฉัน ช่วยฉันให้ไปถึงกองกำลังอเมริกันหรือกองกำลังพันธมิตร เมื่อคุณแจ้งชื่อของฉันและหมายเลขนี้แก่ทางการสหรัฐฯ คุณจะได้รับรางวัล"
เหตุการณ์นี้ ทำให้เรื่องราวของ Blood Chit ได้รับความสนใจอย่างมากจากคนทั่วโลก ที่ไม่รู้จักมันมาก่อน จนกระทั่งมีข่าวในภาวะสงคราม
Blood Chit คืออะไร ?
Blood Chit คือเอกสารขนาดเล็ก ที่คนของกองทัพ โดยเฉพาะนักบิน จะพกติดตัวไว้เพื่อมอบแก่พลเรือนที่มาพบเจอ ในกรณีที่พวกเขาถูกยิงตกหรือติดอยู่ในดินแดนของข้าศึก ซึ่งจะมีการพิมพ์ข้อความไว้หลายภาษา เพื่อสื่อว่าผู้ที่ถือ Blood Chit นี้เป็นทหารฝ่ายมิตร และข้อความช่วยเหลือที่จำเป็น อย่างอาหาร น้ำ ที่พัก หรือการรักษาพยาบาล
และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ข้อความบน Blood Chit จะมีหมายเลขประจำตัวของนักบิน พร้อมคำสัญญาว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะมอบรางวัลแก่ผู้ที่ช่วยนำบุคคลนี้ กลับคืนสู่กองทัพอย่างปลอดภัย
Blood Chit มีมานานแล้ว
Blood Chit เป็นที่รู้จักกันดีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งนักบินชาวอเมริกันที่นำเครื่องบินรบบินมาเหนือประเทศจีน พม่า และภูมิภาคอื่น ๆ ในเอเชีย มักจะเย็บ Blood Chit ติดไว้ที่ด้านหลังแจ็คเก็ตของนักบิน โดยมีธงชาติสหรัฐฯ และข้อความที่พิมพ์เป็นภาษาท้องถิ่น เพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ในสมัยสงครามเวียดนาม นักบินสหรัฐฯ จะพก Blood Chit ที่มีข้อความ 14 ภาษา เช่น อังกฤษ, พม่า, ไทย, ลาว, เขมร, เวียดนาม, มาลายู, อินโดนีเซีย, จีนแบบดั้งเดิม, จีนสมัยใหม่, ตากาล็อก, ไวซายัน, ฝรั่งเศส และดัตช์
โดยข้อความภาษาไทย ระบุว่า "ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติอเมริกัน พูดภาษาของท่านไม่ได้ โชคร้ายทำให้ข้าพเจ้าต้องมาขอความช่วยเหลือจากท่านในเรื่อง อาหาร โปรดนำข้าพเจ้ามอบให้ผู้ใดผู้หนึ่ง ที่สามารถจะให้ความปลอดภัยแก่ข้าพเจ้า และหาทางส่งข้าพเจ้ากลับยังบ้านเมืองของข้าพเจ้าด้วย รัฐบาลของข้าพเจ้าจะตอบแทนในความช่วยเหลือของท่าน"
ปัจจุบัน Blood Chit จะถูกออกโดย Joint Personnel Recovery Agency มักจะพิมพ์ลงในวัสดุที่สังเคราะห์ที่ทนทาน โดยยังเป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์เอาตัวรอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
เหตุผลที่นักบินต้องพก Blood Chit
ในกรณีที่นักบินมีการดีดตัวออกจากเครื่องบินในเขตแดนที่ไม่คุ้นเคย มีแนวโน้มสูงที่จะพบเจอกับชาวบ้านซึ่งเป็นพลเรือน มากกว่าการเจอกองกำลังฝ่ายเดียวกัน การที่จำเป็นต้องระบุข้อความในหลายภาษา ก็เพื่อให้สามารถส่งข้อความสื่อสารถึงชาวบ้านได้โดยตรง แม้จะไม่สามารถเข้าใจภาษาของอีกฝ่าย พร้อมเสนอรางวัลเพื่อจูงใจให้ช่วยเหลือนักบิน
โดยวัตถุประสงค์ของ Blood Chit มีอยู่หลายประการ เช่น
- ระบุตัวตนว่าเป็นชาวอเมริกัน
- สื่อเจตนาที่ไม่เป็นปฏิปักษ์
- ขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
- ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับรางวัลตอบแทนอย่างเป็นทางการ
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Star, Times Now, Times Now