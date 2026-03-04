HILIGHT
เปิดลิสต์ 10 ประเทศไทยนำเข้าเชื้อเพลิงมากที่สุด เผยเหตุผลที่ต้องซื้อแม้ผลิตเองได้

          กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยรายงานสถิติการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ในปี 2568 ประเทศไทยมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าในกลุ่มเชื้อเพลิงรวม 1,441,069.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีมูลค่า 1,740,634.84 ล้านบาท หรือปรับตัวลดลงประมาณ 17.21%  

10 ประเทศที่ไทยนำเข้าเชื้อเพลิงมากที่สุดในปี 2568

          เมื่อพิจารณารายประเทศ พบว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ยังคงเป็นประเทศที่ไทยนำเข้าเชื้อเพลิงมากที่สุด โดยมีมูลค่าสูงถึง 416,060.06 ล้านบาท คิดเป็น 28.87% ของการนำเข้าทั้งหมด ตามมาด้วย สหรัฐอเมริกา มูลค่า 184,931.44 ล้านบาท (12.83%) และ ซาอุดีอาระเบีย มูลค่า 130,918.71 ล้านบาท (9.08%)

สำหรับ 10 ประเทศที่ไทยนำเข้าเชื้อเพลิงมากที่สุดในปี 2568  

          1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มูลค่า 416,060.06 ล้านบาท (28.87%)
          2. สหรัฐอเมริกา มูลค่า 184,931.44 ล้านบาท (12.83%)
          3. ซาอุดีอาระเบีย มูลค่า 130,918.71 ล้านบาท (9.08%)
          4. กาตาร์ มูลค่า 94,987.09 ล้านบาท (6.59%)
          5. มาเลเซีย มูลค่า 92,702.09 ล้านบาท (6.43%)
          6. อินโดนีเซีย มูลค่า 89,995.11 ล้านบาท (6.25%)
          7. สปป.ลาว มูลค่า 78,439.15 ล้านบาท (5.44%)
          8. ออสเตรเลีย มูลค่า 61,468.69 ล้านบาท (4.27%)
          9. เมียนมา มูลค่า 51,774.76 ล้านบาท (3.59%)
          10. ไนจีเรีย มูลค่า 31,517.44 ล้านบาท (2.19%)

ทำไมไทยยังต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

          แม้ประเทศไทยจะมีแหล่งน้ำมันดิบในอ่าวไทย แต่ในความเป็นจริง ปริมาณการผลิตภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศประมาณ 981,548 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่กำลังการผลิตในประเทศทำได้เพียงประมาณ 152,000 บาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นเพียง 10-20% ของความต้องการใช้ทั้งหมด

          ในภาพรวม แหล่งนำเข้าน้ำมันดิบของไทยส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลางประมาณ 57% รองลงมาคือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประมาณ 19% และประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ลิเบีย และออสเตรเลีย รวมประมาณ 24%

          นอกจากนี้น้ำมันดิบที่ผลิตในประเทศไทยบางส่วนยังมีคุณภาพที่ไม่เหมาะสมกับกระบวนการของโรงกลั่นในประเทศ ทำให้ต้องมีการส่งออกน้ำมันบางประเภท และนำเข้าน้ำมันดิบชนิดอื่นที่เหมาะสมกับการกลั่นเข้ามาแทน เพื่อให้สามารถผลิตน้ำมันสำเร็จรูปสำหรับใช้ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้ ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยยังคงอ้างอิงจากตลาดสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขายน้ำมันในภูมิภาคเอเชีย 


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, PTT News
เปิดลิสต์ 10 ประเทศไทยนำเข้าเชื้อเพลิงมากที่สุด เผยเหตุผลที่ต้องซื้อแม้ผลิตเองได้ โพสต์เมื่อ 4 มีนาคม 2569
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย