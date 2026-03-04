เปิดภาพตลาดดัง 20 ปีก่อนย่านบางกะปิ ปัจจุบันกลายเป็นร้าง ได้แต่นึกถึงวันเก่า ๆ

ตลาดตะวันนา ตลาดดังย่านบางกะปิในยุค 20 ปีที่แล้ว สภาพปัจจุบันกลายเป็นร้าง คนไม่เดิน เกิดอะไรขึ้น ได้แต่นึกถึงวันเก่า ๆ
วันที่ 4 มีนาคม 2569 TikTok @decemberno5 มีการลงคลิปตลาดตะวันนา ย่านบางกะปิ ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ร้าง ไม่มีร้านรวงตั้งแผงขาย หรือถ้ามีบางโซนก็มีเพียงน้อยนิด
เจ้าของคลิปยังย้อนอดีตด้วยว่า สมัย 20 ปีที่แล้วจำได้ว่าตัวเองต้องจับสลากพื้นที่ขายของ เพราะแม่ค้าแย่งกันมาก บางครั้งก็จ้างกันจับ นับเป็นตลาดกลางคืนอันดับ 1 ในยุคนั้น แต่ด้วยสมัยเปลี่ยนไป การซื้อขายออนไลน์เข้ามาแทนที่ ทำให้ไม่มีแม่ค้ามาขายเหมือนเมื่อก่อน และภาพนั้นจะเป็นความทรงจำไปตลอดกาล
ด้านชาวเน็ตเข้ามาขยายความเพิ่มว่า โซนที่ถ่ายคลิปปิด แต่โซนด้านหน้ายังมีเปิดอยู่ มีร้านต่อผม ทำเล็บ เสื้อผ้า แต่คนเดินไม่เยอะแล้ว จุดที่คนเดินเยอะคือ ด้านนอกตลาดตะวันนาที่มีการขายของกิน
