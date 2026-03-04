สตาร์ตรถไม่ติดตรงย่านทาวน์อินทาวน์ ย่านดังแบบนี้ เกิดอะไรขึ้น อ.เจษฎา ตอบแล้ว

สตาร์ตรถไม่ติดตรงย่านทาวน์อินทาวน์ ย่านดังแบบนี้ เกิดอะไรขึ้น ต้องแก้ปัญหาด้วยการเข็นรถไปตรงอื่น อ.เจษฎา ตอบแล้ว
ภาพจาก TikTok @iggunji
วันที่ 4 มีนาคม 2569 TikTok @iggunji เล่าประสบการณ์การสตาร์ตมอเตอร์ไซค์ตรงพื้นที่ย่านทาวน์อินทาวน์ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร แต่ถ้าเหตุการณ์เกิดตอนกลางคืนแล้วอยู่คนเดียวคงขนลุกไม่น้อย สุดท้ายต้องขยับรถไปจุดอื่น จึงสามารถสตาร์ตติด
นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า กรณีนี้คือมีสัญญาณแปลกปลอมรบกวน เคยเป็นแบบนี้หลายครั้ง ต้องแจ้ง กสทช. ให้มาแก้ไขปัญหานี้
