อากงจุน ผู้ก่อตั้งพัดลมฮาตาริ เสียชีวิตแล้ว สิริอายุ 89 ปี อาลัยเศรษฐีใจบุญ ผู้ใช้ชีวิตสมถะ

วันนี้ (5 มีนาคม 2569) เฟซบุ๊ก ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า นายจุน วนวิทย์ หรือ อากงจุน ผู้ก่อตั้งพัดลมฮาตาริ เศรษฐีใจบุญซึ่งเคยบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 900 ล้านบาท เมื่อปี 2565 ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้ว สิริอายุ 89 ปี
โดยกำหนดการจัดงานบำเพ็ญกุศล อากงจุน วนวิทย์ จัดขึ้น ณ วัดเทพศิรินทราวาส ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) โดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมวันที่ 5-9 มีนาคม เวลา 18.30 น. จากนั้นวันที่ 10 มีนาคม ประกอบพิธีกงเต๊ก และวันที่ 11 มีนาคม จะมีพิธีเคลื่อนศพไปบรรจุ ณ สุสาน จ.ราชบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ
อนึ่ง สำหรับประวัติของ อากงจุน วนวิทย์ พบว่าเรียนจบชั้น ป.2 แต่ขยันหาความรู้ให้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นอาชีพเป็นคนขับแท็กซี่ในวัย 17 ปี ก่อนผันตัวเป็นลูกจ้างร้านทอง และพัฒนามาทำของเล่นกับอะไหล่พัดลม กระทั่งปี 2528 ถึงผลิตพัดลมทั้งตัวชื่อ K และ Tory ก่อนจะเริ่มผลิตพัดลมฮาตาริวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกขณะที่อากงจุนอายุ 52 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อากงจุน มีการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอยู่หลายครั้ง รวมถึงครั้งใหญ่ที่สุด บริจาคเงิน 900 ล้านบาท แก่มูลนิธิรามาธิบดี ขณะที่ตัวอากงจุนนั้นเป็นคนสมถะ เรียบง่าย แม้จะมีฐานะร่ำรวยมหาศาล แต่ของแพงที่สุดที่ติดตัวคือนาฬิกาข้อมือราคา 2,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
ภาพจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
