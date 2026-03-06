HILIGHT
โรงพักโพสต์จับกุมผู้ต้องหา ชาวเน็ตหลุดโฟกัสที่ความหล่อตำรวจ ทำแห่เมนต์สุดพีค

              สภ.เดชอุดม โพสต์ภาพจับโจร กลับกลายเป็นไวรัลเมื่อชาวเน็ตพากันมองข้ามผู้ต้องหา แล้วมุ่งเป้าไปที่ ความหล่อของเจ้าหน้าที่ 

ตำรวจหล่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม

              วันที่ 5 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เผยภาพการจับกุมผู้ต้องหารายหนึ่ง พร้อมข้อความสั้น ๆ สไตล์ขำ ๆ ว่า "เสพ หลอน หลอย" ก่อนที่โพสต์ดังกล่าวจะถูกชาวเน็ตแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็ว จนมียอดแชร์มากกว่า 1.6 พันครั้ง

              ในโพสต์ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 16.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เดชอุดม นำโดย พ.ต.ท. ณรงค์ชัย สุวรรณโชติ รอง ผกก.สส., พ.ต.ท. ศุภชัย บุญไพโรจน์ สว.สส., ร.ต.อ. ปิยะ บังศรี รอง สว.สส. พร้อมชุดสืบสวน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 20 ตำบลเมืองเดช ร่วมกันจับกุมตัว นายดุสิต อายุ 27 ปี

              ผู้ต้องหารายดังกล่าวถูกแจ้งข้อหา ลักทรัพย์, มียาเสพติดไว้ในครอบครอง, ขับรถขณะเสพยา และเสพยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางได้หลายรายการ ได้แก่ ยาบ้า 2 เม็ด ท่อเหล็กวาล์วส่งน้ำ 1 ท่อน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน

ตำรวจหล่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม

              อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้โพสต์นี้ถูกพูดถึงอย่างมากกลับเป็นเรื่องหน้าตาของตำรวจในภาพ ทำเอาชาวเน็ตหลุดโฟกัส เช่น "มีคดีวันนี้แหละที่ยายไม่ได้ดูหน้าผู้ต้องหาเลย" รวมถึง "ตำรวจคัดหน้าตาไหมคะ โดยเฉพาะท่านรอง ผกก." ขณะที่บางคนยังเล่นมุกขำ ๆ ว่า "คืนนี้เล่นไพ่ ประตูไม่ได้ล็อกนะ" แต่หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการใช้ AI เปลี่ยนหน้าตาตำรวจในภาพมากกว่า ไม่อย่างนั้นโรงพักนี้คงจะมีแต่คนหล่อมากเกินไปหน่อย

ตำรวจหล่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม


ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม

ตำรวจหล่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม

ตำรวจหล่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม

