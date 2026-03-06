เปิดรายชื่อกลุ่มคนที่ได้หยุดเดือนเมษายนเพิ่มอีก 1 วัน เมื่อเทียบกับปี 2568

วันหยุดเดือนเมษายน 2569 พนักงานบริษัทเอกชนได้หยุดเพิ่ม 1 วันจากปี 2568 แบบไม่ทันได้สังเกต ปีนี้ได้หยุดสงกรานต์
อีก 1 เดือนก็เข้าสู่เดือนเมษายน เดือนที่มีวันหยุด 2569 เยอะที่สุดของปีแล้ว หลายคนคงวางแผนหยุดยาวช่วงวันจักรี สงกรานต์ กันไปเป็นที่เรียบร้อย แต่อาจมีบางคนที่ไม่รู้ว่า สำหรับพนักงานบริษัทเอกชน มีวันหยุดเพิ่มอีก 1 วันแบบไม่รู้ตัวด้วย ถ้าเทียบกับปี 2568
สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ ย้อนไปเดือนเมษายนปีที่แล้ว จะมีวันหยุดราชการที่ตัวเองได้โควตาหยุด ทั้งหมด 3 วัน ดังนี้
- วันที่ 6 เมษายน 2568 วันจักรี
- วันที่ 14 เมษายน 2568 วันสงกรานต์
- วันที่ 15 เมษายน 2568 วันสงกรานต์
หลายคนคงงงว่า แล้ววันที่ 13 เมษายน 2568 วันสงกรานต์อีกวันหายไปไหน คำตอบคือ วันนั้นตรงกับวันอาทิตย์ และทางบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เลือกให้วันที่ 16 เมษายน 2568 เป็นวันหยุดชดเชยแต่อย่างใด คนต้องมาทำงาน ทำให้ช่วงสงกรานต์ พนักงานบริษัทเอกชนได้หยุดแค่ 4 วันแบบไม่รวมวันลา คือ 12-15 เมษายน 2568
อย่างไรก็ตาม ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ยังคงได้หยุด 5 วัน เพราะคนกลุ่มนี้ได้หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 16 เมษายน 2568
ปี 2569 ได้หยุดเพิ่ม 1 วัน
ขณะที่ปี 2569 นี้ มีวันหยุดราชการทั้งหมด 4 วัน ได้แก่
- วันที่ 6 เมษายน 2568 วันจักรี
- วันที่ 13 เมษายน 2568 วันสงกรานต์
- วันที่ 14 เมษายน 2568 วันสงกรานต์
- วันที่ 15 เมษายน 2568 วันสงกรานต์
ดังนั้นปีนี้พนักงานบริษัทเอกชนจึงได้หยุดยาวช่วงสงกรานต์ 5 วัน มากกว่าปีที่แล้ว 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2569
สรุปแบบชัดเจนที่สุดคือ หนึ่งในปัจจัยที่ได้หยุดเพิ่ม 1 วัน เป็นเพราะปีที่แล้วพนักงานบริษัทเอกชน ไม่ได้หยุดชดเชยสงกรานต์