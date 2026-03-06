HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดรายชื่อกลุ่มคนที่ได้หยุดเดือนเมษายนเพิ่มอีก 1 วัน เมื่อเทียบกับปี 2568

  
          วันหยุดเดือนเมษายน 2569 พนักงานบริษัทเอกชนได้หยุดเพิ่ม 1 วันจากปี 2568 แบบไม่ทันได้สังเกต ปีนี้ได้หยุดสงกรานต์
วันหยุดยาว

          อีก 1 เดือนก็เข้าสู่เดือนเมษายน เดือนที่มีวันหยุด 2569 เยอะที่สุดของปีแล้ว หลายคนคงวางแผนหยุดยาวช่วงวันจักรี สงกรานต์ กันไปเป็นที่เรียบร้อย แต่อาจมีบางคนที่ไม่รู้ว่า สำหรับพนักงานบริษัทเอกชน มีวันหยุดเพิ่มอีก 1 วันแบบไม่รู้ตัวด้วย ถ้าเทียบกับปี 2568

          สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ ย้อนไปเดือนเมษายนปีที่แล้ว จะมีวันหยุดราชการที่ตัวเองได้โควตาหยุด ทั้งหมด 3 วัน ดังนี้

          - วันที่ 6 เมษายน 2568 วันจักรี

          - วันที่ 14 เมษายน 2568 วันสงกรานต์

          - วันที่ 15 เมษายน 2568 วันสงกรานต์

          หลายคนคงงงว่า แล้ววันที่ 13 เมษายน 2568 วันสงกรานต์อีกวันหายไปไหน คำตอบคือ วันนั้นตรงกับวันอาทิตย์ และทางบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เลือกให้วันที่ 16 เมษายน 2568 เป็นวันหยุดชดเชยแต่อย่างใด คนต้องมาทำงาน ทำให้ช่วงสงกรานต์ พนักงานบริษัทเอกชนได้หยุดแค่ 4 วันแบบไม่รวมวันลา คือ 12-15 เมษายน 2568

          อย่างไรก็ตาม ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ยังคงได้หยุด 5 วัน เพราะคนกลุ่มนี้ได้หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 16 เมษายน 2568






ปี 2569 ได้หยุดเพิ่ม 1 วัน


          ขณะที่ปี 2569 นี้ มีวันหยุดราชการทั้งหมด 4 วัน ได้แก่

          - วันที่ 6 เมษายน 2568 วันจักรี

          - วันที่ 13 เมษายน 2568 วันสงกรานต์

          - วันที่ 14 เมษายน 2568 วันสงกรานต์

          - วันที่ 15 เมษายน 2568 วันสงกรานต์

          ดังนั้นปีนี้พนักงานบริษัทเอกชนจึงได้หยุดยาวช่วงสงกรานต์ 5 วัน มากกว่าปีที่แล้ว 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2569

          สรุปแบบชัดเจนที่สุดคือ หนึ่งในปัจจัยที่ได้หยุดเพิ่ม 1 วัน เป็นเพราะปีที่แล้วพนักงานบริษัทเอกชน ไม่ได้หยุดชดเชยสงกรานต์

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดรายชื่อกลุ่มคนที่ได้หยุดเดือนเมษายนเพิ่มอีก 1 วัน เมื่อเทียบกับปี 2568 อัปเดตล่าสุด 6 มีนาคม 2569 เวลา 10:32:47 3,256 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 งาน Commart 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย