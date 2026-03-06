HILIGHT
แม่สามีทะเลาะลูกสะใภ้ หลังคลอดมา 3 วันติด สามีสุดทน ขอพูด 1 ประโยคเรื่องจบทันที

          แม่สามีทะเลาะลูกสะใภ้ หลังคลอดมา 3 วันติด สามีสุดทน ขอพูด 1 ประโยค บอกแม่ก็เคยเป็นลูกสะใภ้มาก่อน เรื่องจบทันที 

แม่สามีทะเลาะลูกสะใภ้

          ปัญหาแม่สามีกับลูกสะใภ้ เป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากเผชิญ แต่หลายครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ จนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวกลางผู้ที่เป็นทั้งสามีและลูกชาย คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยจัดการความบาดหมางนี้ เพราะจะเป็นคนที่เข้าใจทั้งสองฝ่ายได้ดีที่สุด 

          วันที่ 5 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเหตุการณ์ขัดแย้งภายในครอบครัวหนึ่งที่ประเทศจีน กลายเป็นไวรัลร้อนและจุดประกายให้เกิดการถกเถียงบนโลกออนไลน์ เมื่อแม่สามีทะเลาะกับลูกสะใภ้ที่เพิ่งคลอดเป็นเวลานาน 3 วันติด จนทำให้สามีทนไม่ไหวจนระเบิดอารมณ์ร้องไห้ออกมา พร้อมกับพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์ยุติลงโดยทันที 

          ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา ในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภรรยารายหนึ่งเพิ่งคลอดลูกชาย และพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 5 วัน โดยมีแม่สามีมาอยู่ด้วยเป็นเวลา 3 วัน ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาล ทว่าตลอดระยะเวลา 3 วันที่แม่สามีมาเฝ้า เธอได้หาเรื่องทะเลาะกับภรรยาทุกวัน ทั้งดุด่าและตำหนิต่อว่าด้วยความไม่พอใจจนทำให้มีปากเสียงเกิดขึ้น 

          สถานการณ์ยังไม่จบเพียงแค่นั้น หลังจากที่ภรรยาออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้าน ทางแม่สามียังคงยืนกรานที่จะอยู่ดูแลหลานชายของเธออย่างใกล้ชิด และจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยกัน จนทำให้ในที่สุดทางสามีเกิดทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของแม่ตัวเอง เขาจึงร้องไห้ออกมาเสียงดัง พร้อมกับพูดกับแม่ของเขาต่อหน้าว่า 

          "แม่ก็เคยเป็นลูกสะใภ้มาก่อน ถ้าแม่สามีปฏิบัติกับแม่แบบนี้ แม่จะปฏิบัติกับลูกสะใภ้แบบเดียวกันไหม ?" พร้อมทั้งบอกว่า เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากแม่ในการดูแลลูก และขอให้แม่บอกให้ชัดเจนว่าจะกลับไปเมื่อไหร่

แม่สามีทะเลาะลูกสะใภ้


          คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย ก่อนจะกลายเป็นประเด็นร้อน มีผู้เข้าไปดูมากกว่า 4.5 ล้านครั้ง พร้อมทั้งเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างชื่นชมเขาว่าเป็น "ลูกผู้ชายตัวจริง" ที่ยอมเอ่ยปากเพื่อปกป้องภรรยา ในขณะที่ลูกชายหลายคนไม่กล้าที่จะพูดหรือแสดงท่าทีขัดแย้งกับแม่ของตน แม้จะรู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แต่ยอมปล่อยให้ภรรยาต้องทนทุกข์ใจตามลำพัง 

          "ผู้ชายคนนี้เป็นลูกผู้ชายตัวจริง ! เขาเข้าใจความรู้สึกและความยากลำบากของภรรยา"
          "อย่างน้อยเขาก็รู้วิธีปกป้องภรรยาของเขา" 
          "ไม่ว่าใครจะถูกหรือผิด ถ้าพวกเขาเข้ากันไม่ได้ การแยกกันอยู่ก็ดีกว่าสำหรับทั้งคู่"
          "คนสองรุ่นมีความคิดที่แตกต่างกัน ในเมื่อพวกเธอไม่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้ คนกลางก็ต้องเข้ามาจัดการ"
          "อย่างน้อยในช่วงหลังคลอด เพื่อประโยชน์ของเด็ก ผู้สูงอายุควรยอมถอย ฉันสนับสนุนการกระทำของเขา" 
          "เขาควรเชิญแม่ของเขากลับบ้าน ในฐานะสามีและพ่อ ภรรยาและลูกต้องมาก่อน"

ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT 


โพสต์เมื่อ 6 มีนาคม 2569 เวลา 10:31:19
