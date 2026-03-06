HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กรมอุตุฯ เตือน วันนี้เจอพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่ - ไขคำตอบ แตกต่างกับพายุฤดูฝนยังไง

 
          กรมอุตุฯ เตือนวันนี้ (6 มี.ค. 69) ไทยตอนบนรับมือพายุฤดูร้อน พร้อมไขข้อสงสัย ข้อแตกต่างจากพายุฤดูฝนอย่างไร

พายุฤดูร้อน

           วันที่ 6 มีนาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน 

           ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย

           สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

           ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงปานกลาง

พายุฤดูร้อน
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา


พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้


ภาคเหนือ

             มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

             อุณหภูมิต่ำสุด 14-22 องศาเซลเซียส
             อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส
             ลมใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

             มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

             อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส
             อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส
             ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง

             มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

             อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส
             อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
             ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

             มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

             อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
             อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส
             ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
             ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

             มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

             อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส
             อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

             มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

             อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส
             อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

             มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

             อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
             อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

พายุฤดูร้อน
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

อุตุฯ อธิบายชัด พายุฤดูร้อน vs พายุฤดูฝน ต่างกันตรงไหน


             ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา ยังให้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของ พายุฤดูร้อน และ พายุฤดูฝน ซึ่งหลายคนมักเข้าใจว่าเป็นพายุแบบเดียวกัน ทั้งที่จริงแล้วมีลักษณะต่างกันพอสมควร โดยพายุฤดูร้อนมักเกิดในช่วงปลายฤดูหนาวต่อเนื่องเข้าสู่ฤดูร้อน จุดเด่นคือเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงในช่วงเวลาสั้น ๆ มักมีลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และบางพื้นที่อาจเกิดลูกเห็บตก สาเหตุหลักเกิดจากอากาศร้อนสะสมปะทะกับมวลอากาศเย็น

             ขณะที่พายุฤดูฝนจะพบในช่วงฤดูฝนเป็นหลัก ลักษณะสำคัญคือฝนตกต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้าง และอาจตกสะสมหลายวัน ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้บางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และเสี่ยงเกิดน้ำท่วมได้

             กล่าวง่าย ๆ คือ พายุฤดูร้อนมักเด่นเรื่อง ลมแรงและความรุนแรงแบบฉับพลัน ส่วนพายุฤดูฝนจะเด่นเรื่อง ปริมาณฝนสะสมจำนวนมาก และกินเวลานานกว่า ทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน

             ทั้งนี้ ประชาชนควรติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงที่มีพายุฤดูร้อน เพราะอาจเกิดลมแรง ฟ้าผ่า และฝนตกหนักในบางพื้นที่อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างได้



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมอุตุฯ เตือน วันนี้เจอพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่ - ไขคำตอบ แตกต่างกับพายุฤดูฝนยังไง โพสต์เมื่อ 6 มีนาคม 2569 เวลา 11:12:42 2,015 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 งาน Commart 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย