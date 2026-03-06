HILIGHT
ดาว AV สาวตัวเล็ก ประกาศลาวงการกะทันหัน ช็อกแฟน ๆ เผยเหตุผลร่างกายทนไม่ไหว

           Yuka Ichii นางเอก AV สาวตัวเล็กไซซ์มินิ ประกาศลาออกจากวงการกะทันหัน ทำแฟน ๆ ตกใจ เผยเหตุผลร่างกายทนไม่ไหว

Yuka Ichii
ภาพจาก X @ichii_yuuka

           วันที่ 5 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เน็กซ์แอปเปิล เผยเรื่องราวของ ยูกะ อิจิอิ (Yuka Ichii) นักแสดง AV ญี่ปุ่น สาวคัพ D ไซซ์มินิ วัย 21 ปี ซึ่งมีสัดส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยส่วนสูง 153 เซนติเมตร และบุคลิกที่สดใสแฝงความเซ็กซี่ ทำให้เธอถูกเรียกว่าเป็น สาวตัวเล็กพริกขี้หนูของวงการ แต่สาวตัวเล็กก็เป็นสเปคของใครหลาย ๆ คน และผลงานของเธอก็โดดเด่นเป็นที่ดึงดูด ทำให้เธอเป็นหนึ่งในขวัญใจของเหล่าแฟน ๆ 

Yuka Ichii
ภาพจาก X @ichii_yuuka

           อย่างไรก็ดี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ยูกะได้ประกาศข่าวที่สร้างความตกใจให้กับแฟน ๆ โดยยุติบทบาทในวงการ AV อย่างกะทันหัน หลังจากเดบิวต์มาได้ประมาณ 3 ปี โดยเธอได้เขียนข้อความผ่านทางบัญชี X ระบุว่า "วันนี้ ฉันขอประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ ฉันขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่ให้การสนับสนุนฉันมาโดยตลอด และขอบคุณทีมงานทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอมา เป็นเวลา 3 ปีครึ่งที่สนุกจริง ๆ"

Yuka Ichii
ภาพจาก X @ichii_yuuka

           การตัดสินใจออกจากวงการ AV ของนักแสดงสาว สร้างความเสียดายให้กับแฟน ๆ ไปตาม ๆ กัน ทั้งนี้ ยูกะ ยังได้เปิดเผยถึงเหตุผลโดยกล่าวว่า เพราะร่างกายไม่แข็งแรงพอ ร่างกายของเธอจึงทนไม่ไหวกับการทำงานในวงการนี้อีกต่อไป และเธอยืนยันว่าจะไม่รับงานถ่ายทำหนังผู้ใหญ่แล้วหลังจากประกาศลาวงการ 

Yuka Ichii
ภาพจาก X @ichii_yuuka

           ยูกะ เข้าสู่วงการเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2565 ขณะที่อายุ 18 ปี ด้วยคาแรกเตอร์ที่สดใสเป็นธรรมชาติ และใบหน้าที่อ่อนหวาน ทำให้เธอดูมีเสน่ห์แบบน่าทะนุถนอม เข้ากันกับความเป็นสาวตัวเล็ก และในขณะเดียวกันก็มีความมั่นใจเต็มที่ แม้จะไม่หวือหวาแต่ผลงานของเธอก็ได้รับความนิยมอยู่เรื่อย ๆ 

Yuka Ichii
ภาพจาก X @ichii_yuuka

           ด้าน อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญ AV ญี่ปุ่นในไต้หวัน ได้แสดงความคิดเห็นว่า มีบางคนสงสัยว่า เธอประกาศลาออกเพราะเธอไม่ประสบความสำเร็จในวงการหรือไม่ แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น เดิมทีเธอมีกำหนดถ่ายทำในเดือนเมษายนปีนี้ แต่เธอก็ได้ปฏิเสธ และตัดสินใจยุติบทบาทในที่สุด  

Yuka Ichii
ภาพจาก X @ichii_yuuka

Yuka Ichii
ภาพจาก X @ichii_yuuka

Yuka Ichii
ภาพจาก X @ichii_yuuka


ขอบคุณข้อมูลจาก Next Apple 

