หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ งูเขียวหางไหม้กัด แม้แผลเล็กแต่พิษร้าย เผยต้องรักษานับเดือน

 
            หนุ่มแชร์นาทีถูก งูเขียวหางไหม้กัด ขณะดูแลต้นไม้ เผยความทรมานที่มากกว่าแผลเล็ก ๆ ต้องผ่าคว้านเนื้อตายและรักษาตัวนานนับเดือน
 
งูกัด

            วันที่ 2 มีนาคม 2569  สมาชิก อิฐมอญ  เว็บไซต์พันทิปดอทคอม ออกมาแชร์อุทาหรณ์ ถูกงูเขียวหางไหม้กัดโดยไม่ทันตั้งตัว จากเหตุการณ์เล็ก ๆ แค่ล้วงมือไปหยิบน็อตใต้ชั้นวางต้นไม้ แต่สุดท้ายต้องเผชิญการรักษาที่ยาวนาน ทั้งการให้เซรุ่ม ผ่าถอดเล็บ คว้านเนื้อตาย และล้างแผลต่อเนื่องหลายสัปดาห์

            เจ้าของเรื่องเผยว่า ตอนแรกคิดเหมือนคนทั่วไปว่า หากโดนงูพิษกัด แค่ไปโรงพยาบาล ฉีดเซรุ่ม นอนดูอาการไม่กี่วันก็กลับบ้านได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับหนักกว่านั้นมาก จนเจ้าตัวบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต

            เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ14.00 น. ขณะที่ตนกำลังติดตั้งหลอดไฟส่องต้นกระบองเพชรอยู่บริเวณบ้าน แต่ระหว่างทำงาน น็อตตัวหนึ่งหล่นกลิ้งเข้าไปใต้ชั้นวางต้นไม้ ด้วยความขี้เกียจไปหยิบของใหม่ จึงตัดสินใจล้วงมือเข้าไปหยิบ โดยไม่ได้คาดคิดว่าจะมีสัตว์อันตรายซ่อนอยู่ด้านใน

            ทันทีที่ล้วงมือเข้าไป ก็มีเสียงกระทบกระบะพลาสติกดังขึ้น พร้อมกับความเจ็บปวดที่นิ้วนางข้างขวา เมื่อชักมือออกมาก็พบว่า งูเขียวหางไหม้ ตัวหนึ่งกำลังกัดนิ้วติดอยู่ ก่อนที่เจ้าตัวจะสะบัดมือจนงูหลุดออกไป

งูกัด
ภาพจาก สมาชิก อิฐมอญ Pantip

            เจ้าของเรื่องเล่าว่า ตอนนั้นตกใจมาก รีบวิ่งเข้าบ้านไปบอกพี่ชายให้พาไปโรงพยาบาล ระหว่างรอจึงเปิดน้ำล้างแผลทันที แม้บาดแผลจะเล็กมาก แต่ความเจ็บปวดรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อ โดยเปรียบเทียบว่าเหมือนโดนประตูหนีบนิ้ว แต่ปวดมากกว่าหลายเท่า

            หลังไปถึงโรงพยาบาล แพทย์เริ่มตรวจอาการและเจาะเลือดเพื่อตรวจค่า VCT ซึ่งเป็นค่าการแข็งตัวของเลือดที่ใช้ประเมินพิษงู แม้ผลเลือดช่วงแรกจะยังปกติ แต่แพทย์ให้เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด เพราะพิษของงูเขียวหางไหม้มีผลต่อระบบเลือด

งูกัด
ภาพจาก สมาชิก อิฐมอญ Pantip

            ต่อมาอาการเริ่มรุนแรงขึ้น แขนข้างที่ถูกกัดบวมลามจากนิ้วขึ้นมาถึงข้อศอก และต่อเนื่องถึงต้นแขน ขณะที่แผลมีเลือดและน้ำเหลืองซึมออกตลอดเวลา จนในที่สุดแพทย์พบสัญญาณเนื้อตายที่บริเวณนิ้ว

            หลังจากนั้นเจ้าตัวต้องถูกย้ายเข้าห้อง ICU เพื่อให้เซรุ่มต้านพิษงู โดยใช้เซรุ่มหลายขวด พร้อมติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด แม้จะไม่มีอาการแพ้เซรุ่ม แต่กระบวนการรักษายังไม่จบเพียงเท่านั้น

งูกัด
ภาพจาก สมาชิก อิฐมอญ Pantip

            ไม่กี่วันต่อมา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมือเข้าประเมินแผลและตัดสินใจทำหัตถการถอดเล็บ พร้อมคว้านเนื้อตายออกบางส่วน เพื่อหยุดการลุกลามของการติดเชื้อ

            หลังออกจากโรงพยาบาล เจ้าของเรื่องยังต้องเดินทางไปล้างแผลทุกวัน รวมถึงรับยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง ระหว่างนั้นยังได้พบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินหลากหลายเคสในห้องฉุกเฉิน ซึ่งยิ่งทำให้ตระหนักถึงความเสี่ยงของอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน

            แม้ช่วงหนึ่งแพทย์จะอนุญาตให้ล้างแผลเองที่บ้าน แต่แผลกลับไม่ดีขึ้นอย่างที่ควร จนต้องกลับไปพบแพทย์อีกครั้ง และพบว่ายังมีเนื้อตายหลงเหลืออยู่ ทำให้ต้องผ่าคว้านเนื้อเพิ่มเติมอีกครั้ง

            หลังจากรักษาอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ในที่สุดแผลก็เริ่มสมานตัวและหายดี แต่ยังมีอาการหลงเหลือ เช่น นิ้วงอไม่สุด มีอาการปวดเล็กน้อย และเล็บยังไม่งอกเต็มเหมือนเดิม

งูกัด
ภาพจาก สมาชิก อิฐมอญ Pantip

            เจ้าของกระทู้เผยว่า การรักษาครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 33,500 บาท แต่โชคดีที่มีประกันหลายตัวช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมด

            ท้ายที่สุด เจ้าของเรื่องฝากเตือนว่า อุบัติเหตุเล็ก ๆ สามารถกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่ได้ในเวลาไม่กี่วินาที โดยเฉพาะบ้านที่มีพื้นที่รกหรือใกล้ธรรมชาติ ควรระมัดระวังสัตว์มีพิษให้มาก พร้อมย้ำว่า การถูกงูพิษกัดไม่ได้จบแค่ฉีดเซรุ่ม แต่บางครั้งต้องเผชิญกระบวนการรักษาที่ยาวนานทั้งร่างกายและจิตใจ


ขอบคุณข้อมูลจาก สมาชิก อิฐมอญ Pantip



