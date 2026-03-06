HILIGHT
เปิดภาพเทียบชัด ๆ ก่อน-หลังพระราชวังโกเลสถาน มรดกโลกในอิหร่าน ถูกโจมตีทางอากาศ

           เปิดภาพเปรียบเทียบชัด ๆ ก่อนและหลังความเสียหายของ พระราชวังโกเลสถาน มรดกโลกในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน มรดกทางประวัติศาสตร์ที่เคยงดงาม เปลี่ยนไปเพียงชั่วพริบตา หลังถูกโจมตี

พระราชวังโกเลสถาน มรดกโลกอิหร่าน

           สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 ประมวลภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับความเสียหายของพระราชวังโกเลสถาน (Golestan Palace) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าพระราชวังสวนกุหลาบ มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในกรุงเตหะรานของอิหร่าน ซึ่งถูกโจมตีทางอากาศเมื่อไม่นานมานี้

พระราชวังโกเลสถาน มรดกโลกอิหร่าน

           หมายเหตุ : บันทึกภาพปี 2565-2566 และ 3 มีนาคม 2569)

พระราชวังโกเลสถาน มรดกโลกอิหร่าน

พระราชวังโกเลสถาน มรดกโลกอิหร่าน

พระราชวังโกเลสถาน มรดกโลกอิหร่าน

พระราชวังโกเลสถาน มรดกโลกอิหร่าน

พระราชวังโกเลสถาน มรดกโลกอิหร่าน

พระราชวังโกเลสถาน มรดกโลกอิหร่าน


ข้อมูลจาก : XINHUA

เปิดภาพเทียบชัด ๆ ก่อน-หลังพระราชวังโกเลสถาน มรดกโลกในอิหร่าน ถูกโจมตีทางอากาศ อัปเดตล่าสุด 6 มีนาคม 2569
