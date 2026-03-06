เปิดภาพเปรียบเทียบชัด ๆ ก่อนและหลังความเสียหายของ พระราชวังโกเลสถาน มรดกโลกในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน มรดกทางประวัติศาสตร์ที่เคยงดงาม เปลี่ยนไปเพียงชั่วพริบตา หลังถูกโจมตี
สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 ประมวลภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับความเสียหายของพระราชวังโกเลสถาน (Golestan Palace) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าพระราชวังสวนกุหลาบ มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในกรุงเตหะรานของอิหร่าน ซึ่งถูกโจมตีทางอากาศเมื่อไม่นานมานี้
หมายเหตุ : บันทึกภาพปี 2565-2566 และ 3 มีนาคม 2569)
ข้อมูลจาก : XINHUA