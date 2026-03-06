สาวไทยไปเกาหลี ลงเครื่องไม่ทันไร โดนดักตรวจ เกือบงานเข้าเพราะสิ่งที่พกไป เข้าไม่ได้

สาวไทยแชร์ประสบการณ์นาทีระทึก ถูก จนท. เกาหลีดักตรวจกลางสนามบินอินชอน หลังพกของกินบางอย่างเข้าประเทศ อุทาหรณ์เตือนนักเดินทาง เช็กกฎระเบียบให้ดีก่อนบิน
วันที่ 5 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาแชร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หลังเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ โดยเธอเล่าว่าเพียงไม่นานหลังจากรับกระเป๋าที่สายพานในสนามบินอินชอน ก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาขอตรวจสอบกระเป๋าอย่างละเอียด พร้อมซักถามถึงสิ่งของที่นำติดตัวเข้าประเทศ ทำเอาเจ้าตัวถึงกับลุ้น เพราะไม่คิดว่าจะถูกเรียกตรวจแบบนี้ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงสนามบิน
เจ้าของโพสต์เล่าว่า หลังจากเดินทางถึงสนามบินอินชอน เทอร์มินอล 2 และไปรับกระเป๋าที่สายพาน เธอสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่บางคนที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบยืนปะปนอยู่ในบริเวณนั้นจำนวนมาก โดยเหมือนจะคอยสังเกตพฤติกรรมนักเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่ยกกระเป๋าที่ดูหนักผิดปกติ
เมื่อเธอยกกระเป๋าลงจากสายพาน ก็รู้สึกเหมือนมีเจ้าหน้าที่เดินตามอยู่ด้านหลัง และเมื่อใกล้ถึงทางออก เจ้าหน้าที่หญิงรายหนึ่งก็เดินมาดักและขอตรวจสอบกระเป๋า พร้อมสอบถามสิ่งของภายใน
เจ้าหน้าที่ถามว่าในกระเป๋ามีอะไร เธอจึงตอบว่าเป็น มะยม ก่อนจะอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นผลไม้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงถามต่อว่าทำไมถึงเอา มะม่วง เข้ามาในประเทศ เธอจึงตอบตามตรงว่าอยากเอามากิน เพราะในเกาหลีมีราคาค่อนข้างแพง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่าผลไม้สดไม่สามารถนำเข้าประเทศได้ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดด้านกักกันพืชของประเทศ พร้อมเตือนว่าหากมีครั้งต่อไปอาจถูกปรับเงินได้
ในระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่หยิบขนมสาหร่ายออกมาจากกระเป๋าด้วย ทำให้เจ้าของโพสต์รีบบอกว่าเป็นของลูกที่ซื้อมาเป็นของฝาก สุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงใส่กลับคืนให้ และดำเนินการยึดเฉพาะผลไม้ตามกฎระเบียบ
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนอธิบายว่าการนำผลไม้สดเข้าประเทศอื่นถือเป็นเรื่องที่หลายประเทศเข้มงวด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายกักกันพืช เพื่อป้องกันการนำโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชจากต่างประเทศเข้ามา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศนั้นได้
ขณะเดียวกันยังมีผู้ใช้โซเชียลหลายรายแชร์ประสบการณ์คล้ายกัน บางคนเล่าว่าเคยถูกยึดมะม่วงเช่นกัน และเจ้าหน้าที่ต้องนำมีดมาหั่นทิ้งทันที ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าเรื่องนี้เป็นกฎระเบียบของแต่ละประเทศ นักเดินทางจึงควรศึกษาข้อห้ามให้ชัดเจนก่อนเดินทาง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ด้านเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า ปกติทุกครั้งที่กลับบ้านมักจะเอาของกินจากไทยไปด้วย แต่เป็นครั้งแรกที่ถูกตรวจอย่างจริงจังเช่นนี้