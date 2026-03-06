HILIGHT
เข้าห้องพักรีสอร์ต เช็กดูของฟรีที่แถมมาให้ พอเอาส่องไฟเจอสิ่งไม่คาดฝัน

          เข้าห้องพักรีสอร์ต เช็กดูของฟรีที่แถมมาให้ พอเอาส่องไฟเจอสิ่งไม่คาดฝัน กลายเป็นเซอร์ไพรส์ไม่กล้ากินต่อ

โรงแรม
ภาพจาก TikTok @lookpla0686

          เวลาไปพักที่โรงแรม รีสอร์ต สิ่งหนึ่งที่โรงแรมมักจะแถมมาให้ดื่มฟรี ๆ นั่นคือ น้ำดื่มขวด พร้อมกับแก้ว ซึ่งในบางครั้งเราต้องเช็กดูอย่างละเอียด มิเช่นนั้นอาจเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ได้

โรงแรม
ภาพจาก TikTok @lookpla0686

          วันที่ 6 มีนาคม 2569 TikTok @lookpla0686 มีการเล่าเรื่องการเข้าพักที่พักแห่งหนึ่ง ข้างในห้องมีน้ำขวดแถมให้ พร้อมกับแก้วที่วางเอาไว้ แต่เมื่อหยิบแก้วมา ตอนแรกไม่เห็นอะไร ส่องไฟแล้วรู้เลย

โรงแรม
ภาพจาก TikTok @lookpla0686

          สิ่งที่เห็นตรงขอบแก้วคือ รอยปากใครสักคนก่อนหน้าที่ล้างไม่สะอาด เห็นแล้วอวสานน้ำเปล่าทันที ไม่กล้าใช้แล้ว ต่อให้อีกแก้วไม่มีรอยก็ตาม เรื่องนี้กลายเป็นไวรัล 3 แสนครั้ง


เข้าห้องพักรีสอร์ต เช็กดูของฟรีที่แถมมาให้ พอเอาส่องไฟเจอสิ่งไม่คาดฝัน อัปเดตล่าสุด 6 มีนาคม 2569 เวลา 16:04:37 2,651 อ่าน
