ดราม่า ธงกัมพูชาโผล่เวทีคอนเสิร์ตสกลนคร นักร้องย้ำไม่เกี่ยวขึ้นภาพ ฝ่ายจัดงานชี้แจงแล้ว

ดราม่า คลิปธงกัมพูชาโผล่กลางเวทีคอนเสิร์ต ฝั่งศิลปินยันเป็นคนไทยแท้ไร้ส่วนรู้เห็นกราฟิกบนจอ ด้านสภาวัฒนธรรมฯ ขออภัยที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ
ภาพจาก เสียงพิณ ฟากท่ง
จากดราม่าร้อน กรณีคลิปเวทีคอนเสิร์ต แม่น้ำโขง มิวสิค เฟสติวัล 2026 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–28 กุมภาพันธ์ 2569 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยในคลิปปรากฏภาพกราฟฟิก ธงชาติกัมพูชา บนจอ LED ด้านหลังเวที ขณะศิลปินหญิงกำลังขับร้องเพลง ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก บางส่วนตั้งคำถามถึงที่มาของศิลปิน รวมถึงความเหมาะสมของการนำธงชาติประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ในงานที่จัดในประเทศไทย
จากการตรวจสอบพบว่า ศิลปินที่ปรากฏในคลิปคือ นางสายใจ คุณมาศ หรือ เจน สายใจ อายุ 47 ปี ศิลปินเพลงกันตรึมพื้นบ้านอีสานใต้จากจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นคนไทยโดยกำเนิด และมีผลงานการแสดงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและกัมพูชา นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศิลปินเปิดเผยว่า ในการแสดงครั้งดังกล่าวตนได้นำเพลง ตะวันลับฟ้า ซึ่งเป็นผลงานของตนเองมาขับร้อง โดยใช้ภาษาถิ่นอีสานใต้ ไม่ใช่ภาษาเขมร แต่ยอมรับว่าภาษามีความใกล้เคียงกัน จึงอาจทำให้ผู้ที่รับชมคลิปเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยยืนยันว่า ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกราฟฟิกธงชาติที่ปรากฏบนจอเวที เนื่องจากเป็นหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคและทีมผู้จัดงาน ส่วนหน้าที่ของศิลปินคือการขึ้นแสดงตามคำเชิญเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจน สายใจ
สภาวัฒนธรรมสกลนคร แจงที่มาธงกัมพูชาบนเวที
ด้าน นายประหยัด ธานะราช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 ชี้แจงว่า การจัดงาน Mekong Music Festival 2026 เป็นกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS (Greater Mekong Subregion) ซึ่งมีประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในภูมิภาค
สำหรับการนำภาพ ธงชาติของประเทศต่าง ๆ ขึ้นแสดงบนจอ LED เป็นการสื่อถึงการมีส่วนร่วมของศิลปินจากประเทศสมาชิกในกลุ่ม GMS ตามรูปแบบสากล และไม่ได้มีเจตนาในเชิงการเมืองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับทราบข้อกังวลของประชาชน ทางจังหวัดสกลนครได้ปรับรูปแบบการแสดงในรอบถัดไป โดยเปลี่ยนมาใช้ สัญลักษณ์ของงานแทนธงชาติทั้งหมด พร้อมกล่าวขออภัยต่อความเข้าใจผิดและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจน สายใจ
ทั้งนี้ จังหวัดสกลนครยังยืนยันว่าให้ความสำคัญกับ สถาบันหลักของชาติและความมั่นคงของประเทศมาโดยตลอด พร้อมย้ำว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเท่านั้น ขณะที่กระแสดราม่าบนโซเชียลยังคงมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมของการนำสัญลักษณ์ประเทศเพื่อนบ้านมาใช้บนเวทีในประเทศไทย
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร, อัปเดตข่าวเด่น