เหลือจะเชื่อ ! ชายเจอทองในท้องเป็ด กว่าครึ่งแสน จนท. เผยคำอธิบาย หลังคนสงสัย

เปิดเรื่องราวชวนอึ้ง ชายจีนเจอทองคำในท้องเป็ด มูลค่ากว่าครึ่งแสน เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบพร้อมเผยคำอธิบาย หลังเกิดข้อสงสัยว่าเป็นไปได้จริงหรือ
ภาพจาก Weibo
วันที่ 6 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวที่น่าตกตะลึงในประเทศจีน เมื่อมีชายรายหนึ่งออกมาเปิดเผยว่า เขาเจอทองคำในท้องของเป็ด สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนในวงกว้าง และก่อให้เกิดคำถามที่น่าสงสัยตามมา เนื่องจากเป็นการค้นพบทองคำที่สุดแปลกประหลาดและไม่ปกติอย่างยิ่ง
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า ชายรายนี้ชื่อสกุลหลิว อาศัยในหมู่บ้านเขตหลงฮุย มณฑลหูหนาน ประเทศจีน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เขาค้นพบเศษทองคำในท้องเป็ด ในขณะที่เขากำลังเชือดมัน หลังจากนำไปทดสอบการเผาไหม้ พบว่าเป็นทองคำแท้ รวมน้ำหนักประมาณ 10 กรัม คิดเป็นมูลค่าเกือบ 12,000 หยวน (ราว 55,000 บาท)
ภาพจาก Weibo
โดยหลิวเผยว่า เป็ดตัวนี้เป็นเป็ดที่เขาเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในบริเวณใกล้กับแม่น้ำที่เคยเป็นแหล่งทำเหมืองทองคำ เขาเชื่อว่าเป็ดของเขาได้กลืนเศษทองคำเหล่านั้นเข้าไปเอง ซึ่งตามรายงานระบุว่า โดยปกติแล้วหากร่างกายไม่สามารถย่อยหรือดูดซึมได้ มันจะผ่านระบบย่อยอาหารไปยังระบบขับถ่ายโดยไม่เป็นอันตราย แต่ถ้าเป็นโลหะที่มีขนาดใหญ่หรือปริมาณมากอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ เช่น ลำไส้อุดตัน หรือภาวะเป็นพิษทั้งในสัตว์และมนุษย์
ทั้งนี้ หลิวได้กล่าวว่า การค้นพบทองคำในท้องเป็ดนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเขา เพราะเขาเคยได้ยินชาวบ้านคนอื่น ๆ พบทองคำในเป็ดมาก่อน แต่อาจจะไม่ใช่ในปริมาณที่มากเท่านี้ ในขณะที่พ่อของหลิว เชื่อว่า การค้นพบทองคำครั้งนี้ของครอบครัวนั้น "เป็นโชคดีสำหรับปีที่จะมาถึง"
ภาพจาก Weibo
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่า การค้นพบเช่นนี้มีความเป็นไปได้ โดยเผยว่า เมื่อปีที่ผ่านมา มีชาวบ้านพบทองคำมากกว่า 10 กรัม ในขณะล้างทรายริมแม่น้ำสายเดียวกันนี้ ซึ่งมีชื่อว่าแม่น้ำเฉินสุ่ย โดยมีน้ำไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ และเคยเป็นแหล่งค้นพบทองคำในอดีต ตั้งแต่ช่วงประมาณปีค.ศ. 1970-1990 (พ.ศ. 2513-2533) ชาวบ้านในพื้นที่สมัยนั้นเคยมีการตื่นทอง จนรัฐบาลท้องถิ่นต้องสั่งห้ามการทำเหมืองทองคำโดยส่วนตัว
โดยตามกฎหมายของจีนระบุไว้ว่า ทรัพยากรใต้ดินทั้งหมด รวมถึงแร่ธาตุและโบราณวัตถุ เป็นของรัฐ อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่กล่าวว่า "การระบุความเป็นเจ้าของทองคำที่พบในตัวเป็ดนั้นเป็นเรื่องยาก"
เหตุการณ์นี้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียของจีน โดยมียอดเข้าชมมากกว่า 10 ล้านครั้ง ชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นติดตลก กล่าวว่า "ฉันต้องรู้ตำแหน่งที่ตั้งของแม่น้ำนี้ภายใน 1 วัน ฉันอยากเลี้ยงเป็ด 1,000 ตัวที่นั่น" และ "ชีวิตของเป็ดตัวอื่น ๆ กำลังตกอยู่ในอันตราย..."
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post