HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านโปรด ก่อนเจอความจริงในขวดซอส เลิกเป็นลูกค้าประจำ เตือนใจทุกคน

          ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านโปรด ก่อนเจอความจริงในขวดซอส เรื่องสยองจนขอไม่กินอีก พร้อมข้อเตือนใจฝากถึงทุกคน

ซอสขึ้นรา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ekanake Hostel

          วันที่ 6 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Ekanake Hostel มีการเล่าเรื่องการกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าร้านประจำร้านหนึ่ง แต่เมื่อเปิดขวดซอส กลายเป็นเรื่องสยองในทันที รายละเอียดมีดังนี้

          "ราในขวด (ที่มองไม่เห็น)"

          เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมพาลูกเมียไปทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยวราดหน้าชื่อดังแห่งหนึ่งแถวๆ บ้าน (ลำลูกกา) ร้านนี้พอจะนับว่าเป็นร้านประจำของเราได้เหมือนกัน เดือนนึงต้องมากินกันอย่างน้อยครั้งสองครั้ง

          ปกติเมนูที่ผมกินประจำก็คือเส้นใหญ่ราดหน้า แต่วันนั้นไม่นึกอยากกินเส้นก็เลยสั่งข้าวผัดไข่ กะจะเอามาคลุกกับซอสพริกกินตามความชอบส่วนตัว แต่พอได้ข้าวผัดมายังไม่ทันจะบีบซอสใส่ ลูกชายก็คว้าขวดใส่ซอสไปดมๆ แล้วเปิดฝาขวดออกดู

          ราขึ้นหนาจับตัวเป็นก้อนลอยอยู่ในขวด อย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละครับ

ซอสขึ้นรา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ekanake Hostel

          บอกตรง ๆ ว่าเห็นแล้วเกือบอาเจียนออกมาตรงนั้นเลย นึกไม่ออกว่าถ้าเกิดบีบใส่ข้าวผัดกินเข้าไปแล้วมาเห็นทีหลังจะเป็นยังไง วันนั้นผมถ่ายรูปเอาไว้ก่อนจะเอาให้พนักงานดู ซักพักก็เห็นเจ้าของร้านออกมาคุยกับพนักงานสัก 2-3 นาที จากนั้นทุกอย่างก็กลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติทุกประการ

          ไม่มีการเดินมาพูดคุย (แม้แต่คำเดียว) ไม่มีคำขอโทษ (แม้แต่จากพนักงานเสิร์ฟ) ไม่มีแม้แต่การมาเอาขวดซอสที่วางอยู่บนโต๊ะ (ทุกโต๊ะ)ไปเปิดเช็คดู ใด ๆ ทั้งสิ้น...ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าต้องมีขวดซอสที่เป็นแบบนี้อยู่อีก(แน่ ๆ)

          นาทีนั้นเองที่พวกเราตัดสินใจว่า จะไม่มากินที่ร้านนี้อีกต่อไป


          ผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง ไม่ได้ต้องการจะไปอะไรมากมายกับทางร้านหรอกครับ เมื่อตัดสินใจไม่ไปอีกแล้วก็คือจบ แต่ที่เขียนถึงด้วยเหตุผล 2 เรื่องครับ

          เรื่องแรก ต้องการให้ญาติมิตรทุกท่านระวังบรรดาขวดเครื่องปรุงทั้งหลายที่วางอยู่ตามร้านอาหารครับ ร้านราดหน้าที่ผมพูดถึงก็ถือเป็นร้านมีระดับนะครับ ติดแอร์ ดูสะอาดสะอ้าน ไม่นึกว่าจะเจอเรื่องแบบนี้  ต่อไปไม่ว่าไปกินอะไรที่ไหน ถ้าคิดจะบีบจะเหยาะอะไรลงจานนี่ เปิดขวดดูก่อนดีที่สุดครับ

ซอสขึ้นรา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ekanake Hostel

          เรื่องที่สองที่อยากคุยก็คือ ราในขวดที่มองไม่เห็น มันอยู่ได้ในทุกที่ของงานเลยนะครับ ผมเองเมื่อวานนี้ก็หยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกับน้อง ๆ ที่เอกเขนกว่า ต้องระวังทั้งที่เป็นราจริง ๆ อย่างพวกขวดนม ขวดน้ำหวาน ภาชนะต่าง ๆ ทุกครั้งที่หมด ต้องล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้งสนิท ก่อนที่จะนำมาเติมของใหม่ลงไป ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว

          แต่ราในรูปแบบอื่น เช่น งานที่ควรจะทำเลยแต่ผลัดเอาไว้ทำวันหลัง งานพิมพ์ที่ผิดพลาดแต่ปล่อยผ่านโดยไม่ตรวจตราให้ดี ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนที่ซักไม่สะอาดตามมาตรฐาน ถังขยะที่ไม่จัดเก็บทุกเช้า หรือแม้แต่คำพูดที่ไม่เหมาะสมในการคุยกับลูกค้า ฯลฯ ก็ล้วนแต่เป็นราทั้งสิ้น ขึ้นอยู่ที่ว่า เราจะเห็นและแก้ไขก่อนที่ลูกค้าจะมาเจอเข้าด้วยตัวเองหรือเปล่า

          ห้ามคิดเด็ดขาดว่า ไม่เป็นไร คงไม่มีใครเห็น นิดหน่อยเอง ฯลฯ เพราะความเชื่อแบบนี้นี่แหละที่จะนำปัญหาใหญ่มาให้เรา เมื่อราถูกพบเห็นในครั้งใดครั้งหนึ่ง วันใดวันหนึ่ง

          ถึงตอนนั้นคำว่าเสียใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านโปรด ก่อนเจอความจริงในขวดซอส เลิกเป็นลูกค้าประจำ เตือนใจทุกคน โพสต์เมื่อ 6 มีนาคม 2569 เวลา 18:11:25
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 งาน Commart 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย