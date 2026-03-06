ขึ้นแท็กซี่คันซีเครต เจอสภาพข้างในที่ไม่คาดคิด กลายเป็นเรื่องดี ๆ คนดู 8 แสน

ขึ้นแท็กซี่คันซีเครต เข้าไปแล้วเจอสภาพข้างในที่ไม่คาดคิด มีของกิน ของเล่นเต็มไปหมด นั่งผิดคันไหม กลายเป็นไวรัล 8 แสน
ภาพจาก TikTok @mo_jintana
วันที่ 6 มีนาคม 2569 TikTok @mo_jintana เล่าประสบการณ์การเรียกแท็กซี่คันหนึ่ง กลายเป็นเจอตัวซีเครตเข้าเต็ม ๆ หลังจากขึ้นรถไปแล้ว เพราะมีของกิน ของเล่น กระดาษติดอยู่เต็มรถ เอ๊ะ นี่เรานั่งผิดคันหรือเปล่า
แต่ลุงคนขับแท็กซี่ก็ใจดีมาก ๆ บอกให้หยิบไปได้เลย ของกินข้างใน ฟรี ไม่คิดเงิน เรื่องนี้จึงกลายเป็นไวรัล 8 แสนครั้ง
ภาพจาก TikTok @mo_jintana
ภาพจาก TikTok @mo_jintana
ภาพจาก TikTok @mo_jintana
ภาพจาก TikTok @mo_jintana
ภาพจาก TikTok @mo_jintana