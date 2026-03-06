HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ขึ้นแท็กซี่คันซีเครต เจอสภาพข้างในที่ไม่คาดคิด กลายเป็นเรื่องดี ๆ คนดู 8 แสน

          ขึ้นแท็กซี่คันซีเครต เข้าไปแล้วเจอสภาพข้างในที่ไม่คาดคิด มีของกิน ของเล่นเต็มไปหมด นั่งผิดคันไหม กลายเป็นไวรัล 8 แสน



แท็กซี่
ภาพจาก TikTok @mo_jintana


          วันที่ 6 มีนาคม 2569 TikTok @mo_jintana เล่าประสบการณ์การเรียกแท็กซี่คันหนึ่ง กลายเป็นเจอตัวซีเครตเข้าเต็ม ๆ หลังจากขึ้นรถไปแล้ว เพราะมีของกิน ของเล่น กระดาษติดอยู่เต็มรถ เอ๊ะ นี่เรานั่งผิดคันหรือเปล่า

          แต่ลุงคนขับแท็กซี่ก็ใจดีมาก ๆ บอกให้หยิบไปได้เลย ของกินข้างใน ฟรี ไม่คิดเงิน เรื่องนี้จึงกลายเป็นไวรัล 8 แสนครั้ง


แท็กซี่
ภาพจาก TikTok @mo_jintana

แท็กซี่
ภาพจาก TikTok @mo_jintana




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขึ้นแท็กซี่คันซีเครต เจอสภาพข้างในที่ไม่คาดคิด กลายเป็นเรื่องดี ๆ คนดู 8 แสน โพสต์เมื่อ 6 มีนาคม 2569 เวลา 19:45:25
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 งาน Commart 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย