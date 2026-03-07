ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ประกาศปิดทำการตั้งแต่ 30 มี.ค. 69 เป็นต้นไป ก่อนเปลี่ยนผ่าน

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ประกาศปิดทำการ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 8 เดือน แล้วจะกลับมาอีกครั้ง
วันที่ 7 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ - Bangkok Planetarium มีการโพสต์ประกาศปิดปรับปรุงท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการโดยรอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป มีข้อความทั้งหมดังนี้
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ขอแจ้งปิดปรับปรุง ท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการดาราศาสตร์ ณ อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (อาคาร 1) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน (นิทรรศการอื่นยังคงเปิดให้บริการตามปกติ)
ก่อนการปิดปรับปรุง ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพจะจัดกิจกรรมส่งท้าย เพื่อร่วมอำลา #เครื่องฉายดาวคาลไซต์ เครื่องฉายดาวที่อยู่คู่กับการเรียนรู้ดาราศาสตร์ของผู้ชมมาอย่างยาวนาน เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมย้อนความทรงจำและกล่าวคำอำลาก่อนการเปลี่ยนผ่าน โดยจะแจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้ทราบอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้