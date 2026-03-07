HILIGHT
อาลัยป้านึก ก๋วยเตี๋ยวตาบอด แม่ค้าที่ตาบอดตั้งแต่ 5 ขวบ สู้ชีวิตจนเปิดร้านอร่อยได้

          อาลัยป้านึก ก๋วยเตี๋ยวตาบอด แม่ค้าที่ตาบอดตั้งแต่ 5 ขวบ แต่สู้ชีวิตหนักมาก ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยจนเปิดร้านของตัวเองได้ สุดยอดไปเลย

อาลัยป้านึก ก๋วยเตี๋ยวตาบอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ลพบุรีหิวแล้ว

          วันที่ 7 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก ลพบุรีหิวแล้ว มีการแชร์ข่าวเศร้าในพื้นที่ เมื่อป้านึกก๋วยเตี๋ยวตาบอด เสียชีวิตแล้ว โดยประวัติของป้านึกนั้น ชื่อจริงคือ ป้าสมนึก อายุประมาณ 70-80 ปี ตาบอดตั้งแต่อายุ 5 ขวบ แต่เธอก็ไม่ย่อท้อ เรียนรู้ทำอาหารแต่เด็ก ช่วยแม่ทำงานบ้าน จนสามารถเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวของตัวเองได้

อาลัยป้านึก ก๋วยเตี๋ยวตาบอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ลพบุรีหิวแล้ว

          แม้ตาจะมองไม่เห็น แต่ฝีมือทำก๋วยเตี๋ยวก็ยอดเยี่ยม จำรสชาติและความชอบของลูกค้าได้ สู้ชีวิตอยู่ตลอดจนนาทีสุดท้าย


อาลัยป้านึก ก๋วยเตี๋ยวตาบอด แม่ค้าที่ตาบอดตั้งแต่ 5 ขวบ สู้ชีวิตจนเปิดร้านอร่อยได้ โพสต์เมื่อ 7 มีนาคม 2569 เวลา 12:30:27 4,069 อ่าน
