ส่องแชตดราม่า หัวหน้าบอกลูกน้องพูดไม่สุภาพ ทั้งที่มีคะ/ค่ะ เห็นแล้วคนตอบทางเดียวกัน

ลาออกเพราะหัวหน้าบอกพูดไม่สุภาพ ทั้งที่มี คะ/ค่ะ พอเปิดแชตแล้วรู้เลย ใครกันแน่ที่ผิด ทุกคนตอบเสียงเดียวกัน
วันที่ 7 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งมีการเล่าเรื่องคนรู้จักลาออกจากงาน เพราะเวลาคุยกับหัวหน้า ตัวเองถูกกล่าวหาใช้คำพูดไม่สุภาพ ทั้งที่เป็นคำปกติ มีลงท้ายด้วยคะ ค่ะ รวมถึงห้ามตอบด้วยสติ๊กเกอร์ แบบนี้ผิดมากไหม พร้อมกับแนบรูปแชตมาด้วย
ด้านชาวเน็ตที่เห็น ทุกคนต่างมองเป็นเสียงเดียวกันว่า พนักงานตอบแบบปกติและสุภาพแล้ว ส่วนหัวหน้าบ้าอำนาจเกินไป ไม่เหมาะใช้ไลน์ทำงาน ไปว่าลูกน้อง ทั้งที่ตัวเองก็ยังสะกดผิด
เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลแชร์เกือบพันครั้งแล้ว เพราะทุกคนที่เห็นรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น มันเกินไปมากจริง ๆ