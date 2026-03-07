ไวรัล ภาพที่นั่งสุดแปลกบนเครื่องบิน แบบนี้จะนั่งยังไง คนแซวหรือต้องแยกแก้มก้น ?

ไวรัล ภาพที่นั่งสุดแปลกบนเครื่องบิน คนสงสัยแบบนี้จะนั่งยังไง หรือต้องแยกแก้มก้น ผู้รู้เผยคำตอบที่จริงคือไม่ให้นั่ง พร้อมอธิบายทำไม่ถอดออก
ภาพจาก Reddit
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยว่า มีภาพถ่ายของที่นั่งบนเครื่องบินที่หนึ่งกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้โดยสารรายหนึ่งบังเอิญไปพบ "ลักษณะพิเศษ" บางอย่างที่อยู่ตรงกลาง จึงเกิดความสงสัยว่าที่นั่งแบบนี้ต้องนั่งแบบไหน จึงนำมาถามความเห็นจากคนบนโซเชียล
โดยผู้ใช้ชื่อ themoldyone ได้โพสต์บน Reddit กล่าวว่า "ฉันเคยขึ้นเครื่องบินมาหลายที่ทั่วโลกแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสิ่งนี้" พร้อมกับเผยให้เห็นภาพของที่นั่งบนเครื่องบิน Boeing 737-800 รุ่นเก่า ซึ่งอยู่ติดกับที่นั่งของเธอ แต่มีเนินกั้นตรงกลางแบ่งเบาะนั่งออกเป็น 2 ส่วน ลักษณะของมันสุดประหลาดแปลกตาราวกับเป็น "เครื่องแยกแก้มก้ม" แต่ไม่มีผู้โดยสารที่นั่งตรงนั้น
"ฉันค่อยข้างจะงง มีใครรู้เหตุผลของการมีที่นั่งนี้บ้างไหม ?" ผู้โพสต์ ตั้งคำถาม
ภาพจาก Reddit
ภาพจาก Reddit
หลังจากนั้นไม่นานโพสต์นี้ก็จุดประกายให้เกิดการทฤษฎีแปลก ๆ มากมายจากชาวเน็ต บางรายคาดเดาแบบติดตลกว่า "มันเป็นที่นั่ง 2 ที่ สำหรับคนผอมมาก ๆ" ขณะที่อีกรายกล่าวเสียดสีว่า "โอ้พระเจ้า ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นที่นั่งพรีเมียมซะอีก !", "ต้องนั่งแบบไหนหรือต้องแยกก้น" และ "แค่จินตนาการถึงทานั่งก็พิสดารมาก"
อย่างไรก็ดี มีผู้รู้ได้เข้าไปอธิบายให้คำตอบว่า "ทุกสายการบินมีวิธีของตัวเองเพื่อแสดงว่าที่นั่งใช้งานไม่ได้" แกรี่ เลฟฟ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทาง และผู้เขียนบทความ A View From the Wing ได้อธิบายว่า ที่นั่งดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้โดยตัวกั้นนั้นเป็นเบาะรองนั่งแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนไปนั่งตรงนั้น โดยเมื่อมองใกล้ ๆ จะเห็นข้อความว่า "ห้ามนั่งที่นี่"
ภาพจาก Reddit
ส่วนสาเหตุที่ไม่ถอดที่นั่งออกไป เนื่องจาก ที่นั่งตรงนั้นเป็นแถวแรกของชั้นประหยัด ทำหน้าที่เป็นเหมือนกำแพงกั้น หากถอดออกไปจะก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารแถวหลัง เนื่องจากไม่มีอะไรให้ยึดเกาะในกรณีที่เกิดการสั่นสะเทือนจากการตกหลุมอากาศ หรืออันตรายอื่น ๆ
ดังนั้น ทางสายการบินจึงปล่อยที่นั่งเอาไว้ แล้วทำตัวกั้นห้ามไม่ให้นั่ง ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพกว่าการแปะเทปหรือป้ายเตือน เพราะสัญญาณเตือนเหล่านั้นมักจะถูกมองข้ามได้ เมื่อเห็นแบบนี้แล้วคงไม่มีใครอยากไปนั่งแน่นอน
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post