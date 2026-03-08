เบจิง สาววัย 16 จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 สำเร็จ เล่าเบื้องหลังชีวิตทำอะไรบ้าง

เบจิง สาวน้อยวัย 16 จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 สำเร็จ ส่องชีวิตทำอะไรลงไปบ้างถึงมีวันนี้ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR Ramkhamhaeng University
วันที่ 7 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก PR Ramkhamhaeng University มีการลงข่าวของ เบจิง สาวน้อยวัย 16 ปี ที่เรียนจบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้สำเร็จ มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้
บัณฑิตศรีสุภา เกศวพิทักษ์ หรือ เบจิง สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี 2563 ควบคู่กัน 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ คณะทัศนมาตรศาสตร์ จากการสอบเทียบ IGCSE ในวัย 13 ปี เบจิงใช้เวลา 3 ปีในการเรียน คว้าปริญญาตรีใบแรก พร้อมเกียรตินิยม อันดับ 2 จากคณะมนุษยศาสตร์
เบจิง เล่าว่า เกียรตินิยม อันดับ 2 คือผลลัพธ์ด้านการเรียนที่ตั้งใจและพยายาม เพราะมีเป้าหมายที่จะเรียนต่อระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยที่ตอบรับเฉพาะผู้จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมเท่านั้น ซึ่งหลักสูตรที่สนใจมีช่วงเวลาแลกเปลี่ยนไปที่ประเทศอังกฤษ 2 สัปดาห์ เมื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว จึงตัดสินใจเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเต็มหลักสูตร ในมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษานานาชาติด้วย
"การตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท จำเป็นต้องวางแผนให้รัดกุม และต้องมีประสบการณ์ทำงาน จึงสมัครเป็นโค๊ชสอนฟิกเกอร์สเก็ตน้ำแข็ง ที่ Thailand International Ice Hockey และ Theatre of Dreams จากผลงานอดีตแชมป์ฟิกเกอร์สเก็ตระดับเอเชีย 2 ปีซ้อน จาก Ice Skating Institute Asia Limited (ISIASIA) ปี 2017-2018 และความมีวินัยของนักกีฬา ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ทุกคน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และประสบการณ์ทำงาน เป็นใบเบิกทางในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท ที่ UCL (University College London)(หลักสูตร online 1 ปี) MSc Strategic Accounting&Finance ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ UCL เสนอว่าเป็นหลักสูตรใหม่ที่เหมาะสมกับผลงานของเรามากกว่า จึงตัดสินใจรับข้อเสนอนี้ และได้เรียนในหลักสูตรมาแล้ว 1 ภาคการศึกษา และมีกำหนดจบหลักสูตรภายในปีนี้ หากเรียนจบตามหลักสูตรแล้ว จะเดินทางไปร่วมพิธีจบ ณ UCL ประเทศอังกฤษ"
เบจิง แชร์ประสบการณ์เรียน ม.รามคำแหง ควบคู่กัน 2 คณะ โดยเน้นเข้าเรียนคณะทัศนมาตรศาสตร์ ตามโครงสร้างวิชา ในวันจันทร์ - ศุกร์ และใช้เวลาที่ว่างหลังจากนั้น เรียนวิชาของคณะมนุษยศาสตร์ ผ่าน Course on Demand ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษา เบจิง ต้องเรียนและสอบทั้งหมด 14 วิชา พร้อมกับทำงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ ด้วย
ปัจจุบัน เบจิง เว้นการเรียนปริญญาตรี คณะทัศนมาตรศาสตร์ เพราะต้องทุ่มเทกับการเรียนปริญญาโท ที่ UCL ให้จบตามหลักสูตร โดยมีแพลนกลับมาเรียนทัศนมาตรศาสตร์ หลังจบหลักสูตรปริญญาโท และมีแพลนในอนาคตระยะยาวว่าอยากเปิดคลินิกด้านทัศนมาตรศาสตร์ ด้วยการใช้ความรู้ของทัศนมาตรศาสตร์ ควบคู่กับความรู้ด้านการเงินการบัญชี และยังใช้ความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากการเรียนคณะมนุษยศาสตร์ รองรับลูกค้าต่างชาติได้อย่างมั่นใจ