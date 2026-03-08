เรื่องราวไวรัล หนุ่มเช่าห้องเดือนละ 3,600 ตื่นมาเจอวิวหน้าต่าง ขยี้ตาดูชัด ๆ เสียวสันหลังวาบ ใกล้ชิดกันมาก แต่มีเหตุผลที่สบายใจจะอยู่ต่อ
ภาพจาก TikTok @ludaily1202
วันที่ 6 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Kenh14 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอของหนุ่มรายหนึ่งในเวียดนามกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากเขาได้ตัดสินใจเช่าห้องพักห้องหนึ่งเพื่ออยู่อาศัย แต่ห้องนี้มีความพิเศษที่ไม่เหมือนที่ไหน มาพร้อมกับ "วิวติดหน้าต่าง" ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จนชวนให้เสียวสันหลังวาบ
โดยผู้ใช้ TikTok @ludaily1202 ได้โพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมข้อความระบุว่า "เมื่อคุณเช่าห้องราคา 3 ล้านดอง (ราว 3,600 บาท) ในฮานอย และเช้าแรกที่คุณลืมตาตื่นมาเจอสิ่งนี้" โดยในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า เมื่อเปิดหน้าต่างออกไปจะเจอกับ "สุสาน" ที่พักสุดท้ายของผู้ล่วงลับที่ตั้งเรียงรายอยู่จำนวนมาก และอยู่ใกล้ชิดติดกับห้องเช่าของเขามาก
นอกจากนี้ ทางผู้โพสต์คลิปวิดีโอยังได้เขียนแคปชั่นติดตลกว่า "หอพักนี้มีประชากรหนาแน่นเกินไป ฉันไม่ชินกับการนอนที่นี่" คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจและสร้างความฮือฮา มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 8 แสนครั้ง หลายคนต่างเข้าไปแสดงความคิดในทำนองว่า "อบอุ่นใกล้ชิด เหมือนอยู่ท่ามกลางเครือญาติ" และ "ไม่เหงาอีกต่อไป"
โดยผู้เช่าห้องรายนี้ ได้เผยว่า จริง ๆ แล้วเขาเคยอยู่ที่หอพักนี้เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน ตอนนั้นห้องเช่าราคาเดือนละ 2 ล้านดอง (ราว 2,400 บาท) เขาอาศัยอยู่คนเดียว ก่อนที่จะย้ายกลับบ้านเกิดไปชั่วคราว จากนั้นทางเจ้าของห้องได้ปรับปรุงสถานที่ และขึ้นค่าเช่าเป็น 2.7 ล้านดอง (ราว 3,200 บาท) โดยยังไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ ซึ่งเขาได้กลับมาเช่าใหม่โดยแชร์กันอยู่กับเพื่อนอีกคน
โดยห้องเช่าห้องนี้เป็นห้องขนาดเล็ก มีพื้นที่เพียงประมาณ 10 ตารางเมตร ออกแบบพื้นที่แยกเป็นสัดส่วน มีห้องนอนและห้องน้ำ และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับโต๊ะทำงาน มุมทำอาหาร หรือวางตู้เย็นได้
อย่างไรก็ดี แม้ว่าห้องเช่าของเขาจะสามารถมองเห็นวิวสุสานที่ด้านนอกหน้าต่างได้อย่างชัดเจน แต่เขาก็เลือกที่จะอาศัยอยู่ที่นี่ เพราะเขารู้สึกปกติ ไม่ได้เป็นปัญหากับการใช้ชีวิตแต่อย่างใด และเหตุผลที่สำคัญก็คือ เจ้าของห้องใจดีและเป็นมิตรมาก เขาจึงรู้สึก "สบายใจ" ที่จะอยู่ต่อไป
