ติดป้ายภาษีปลอมหน้ารถ โดนตำรวจจับได้จัง ๆ เกือบเนียนแล้ว แต่โป๊ะตรงไหน

          ตำรวจจับเคสติดป้ายภาษีปลอมหน้ารถ เผยจุดโป๊ะ เกือบเนียนแล้ว แต่พลาดตรงไหนจนถูกจับได้ พร้อมตั้ง 2 ข้อหาด้วยกัน

ป้ายภาษีรถยนต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง

          วันที่ 8 มีนาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า มีกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับเคสติดป้ายภาษีหน้ารถปลอมได้ แม้ตัวเล็กแค่ไหนก็ยังพบความผิดปกติ ตำรวจทำได้อย่างไร รายละเอียดมีดังนี้

         เฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง รายงานว่า ตำรวจทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ออกตรวจกวดขันวินัยจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งตะวันตก พบรถโดยสารประจำทางขับบรรทุกถุงขยะโดยไม่มีการผูกมัด เกรงเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง จึงเรียกตรวจสอบ

ป้ายภาษีรถยนต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง

          ตรวจสอบพบว่า พบคนขับใช้ใบอนุญาตขับรถชนิดผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3 ซึ่งสิ้นอายุแล้ว และไม่ได้ต่ออายุแต่อย่างใด แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารรับจ้าง เท่ากับเป็นผู้ประจำรถโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ป้ายภาษีรถยนต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง

          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบความผิดปกติที่แผ่นป้ายภาษีหน้ารถ มีการตัดตัวเลขมาแปะทับเพื่อให้ดูเหมือนว่ายังไม่หมดอายุ ทั้งที่ภาษีสิ้นอายุไปแล้วหลายปี ผู้ขับขี่ยอมรับว่าเป็นผู้แก้ไขแผ่นป้ายเอง

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา

          1. ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม

          2. เป็นผู้ประจำรถปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาต

          ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


อัปเดตล่าสุด 8 มีนาคม 2569 เวลา 11:45:57
