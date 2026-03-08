ติดป้ายภาษีปลอมหน้ารถ โดนตำรวจจับได้จัง ๆ เกือบเนียนแล้ว แต่โป๊ะตรงไหน

ตำรวจจับเคสติดป้ายภาษีปลอมหน้ารถ เผยจุดโป๊ะ เกือบเนียนแล้ว แต่พลาดตรงไหนจนถูกจับได้ พร้อมตั้ง 2 ข้อหาด้วยกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง
วันที่ 8 มีนาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า มีกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับเคสติดป้ายภาษีหน้ารถปลอมได้ แม้ตัวเล็กแค่ไหนก็ยังพบความผิดปกติ ตำรวจทำได้อย่างไร รายละเอียดมีดังนี้
เฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง รายงานว่า ตำรวจทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ออกตรวจกวดขันวินัยจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งตะวันตก พบรถโดยสารประจำทางขับบรรทุกถุงขยะโดยไม่มีการผูกมัด เกรงเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง จึงเรียกตรวจสอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง
ตรวจสอบพบว่า พบคนขับใช้ใบอนุญาตขับรถชนิดผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3 ซึ่งสิ้นอายุแล้ว และไม่ได้ต่ออายุแต่อย่างใด แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารรับจ้าง เท่ากับเป็นผู้ประจำรถโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบความผิดปกติที่แผ่นป้ายภาษีหน้ารถ มีการตัดตัวเลขมาแปะทับเพื่อให้ดูเหมือนว่ายังไม่หมดอายุ ทั้งที่ภาษีสิ้นอายุไปแล้วหลายปี ผู้ขับขี่ยอมรับว่าเป็นผู้แก้ไขแผ่นป้ายเอง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา
1. ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม
2. เป็นผู้ประจำรถปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป