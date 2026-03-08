นักท่องโลกไปมา 105 ประเทศ เผย 5 ประเทศที่จะไม่กลับไปอีก - 5 ประเทศที่ดีเกินคาด

เปิดประสบการณ์ 12 ปี ชายนักท่องโลกเดินทางมา 105 ประเทศ เผย 5 ประเทศที่จะไม่กลับไปอีก และ 5 ประเทศที่ดีเกินคาด แต่คนมองข้าม
ผู้รักการเดินทางท่องเที่ยวมักจะสรรหาจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ ที่จะออกไปเปิดประสบการณ์ แต่บางครั้งก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ว่าจะกลายทริปยอดเยี่ยม หรือทริปยอดแย่ แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีนักเดินทางผู้มีประสบการณ์ถึง 12 ปี และไปมาแล้ว 105 ประเทศทั่วโลก ได้ออกมาแชร์ข้อมูลว่า ประเทศไหนที่จะไม่ไปอีก และประเทศไหนที่ดีเกิดคาด
วันที่ 3 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ UNILAD เผยว่า มีชายรายหนึ่งได้โพสต์บน Reddit เผยว่า เขามีโอกาสเดินทางรอบโลก โดยไปมาแล้ว 105 ประเทศ โดยใช้เวลา 12 ปี ทำให้ได้รู้ว่าแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมและเสน่ห์เฉพาะตัว แต่ก็มีบางประเทศที่ไม่น่าประทับใจสำหรับเขา ด้วยปัจจัยและความชอบส่วนตัวที่แตกต่างกัน และมีบางประเทศที่ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจ จนเรียกว่าเป็นประเทศที่ถูกมองข้าม ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังวางแผนเดินทาง
5 ประเทศที่ไปครั้งเดียวพอ ไม่ขอกลับไปอีก
1. โมร็อกโก
2. บังกลาเทศ
3. เบลีซ
4. เอลซัลวาดอร์
5. โมซัมบิก
การจัดอันดับของเขาค่อนข้างสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ใช้โซเชียลหลายคน โดยเฉพาะประเทศโมร็อกโก ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงเบลีซและเอลซัลวาดอร์ ประเทศเล็ก ๆ ในอเมริกากลางที่ดูเหมือนจะน่าสนใจ
โดยเจ้าของโพสต์ให้เหตุผลว่า "เบลีซแพงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ และเอลซัลวาดอร์ก็ไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นไปเที่ยวแค่ครั้งเดียวก็พอแล้ว" ส่วนประเทศโมซัมบิก เขาไม่ชอบที่ถนนแออัดรถติดตลอด โครงสร้างพื้นฐานทรุดโทรม มีอันตรายในบางพื้นที่ และคนท้องถิ่นไม่เป็นมิตร แม้จะน่าเสียดายที่ประเทศนี้มีชายหาดที่ค่อนข้างดี และมีจุดดำน้ำที่น่าสนใจ
5 ประเทศที่ดีเกินคาด แต่ถูกมองข้าม
1. จอร์เจีย
2. โอมาน
3. เอกวาดอร์
4. นามิเบีย
5. ไต้หวัน
เจ้าของโพสต์เผยว่า ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่หลายคนอาจไม่เคยคิดจะไปเที่ยวมาก่อน ควรพิจารณาสำหรับการไปพักผ่อนครั้งต่อไป โดยเฉพาะจอร์เจียที่มีอาหารอร่อย นอกจากนี้เขายังได้แนะนำประเทศอื่น ๆ ที่น่าสนใจด้วย ได้แก่ เลโซโท ที่มีภูเขาสวยงาม, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย และ เอสโตเนีย ซึ่งมีเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงมอนเตเนโกร ซึ่งเขาบอกว่า เหมือนโครเอเชียแต่ราคาถูกกว่า
ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD