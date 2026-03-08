HILIGHT
สุดปลื้มใจ ! ดิว ธีรภัทร เผยความตื้นตัน พู่กัน - แมลงปอ เรียนจบแล้ว ยังจับมือกันแน่น

            ดิว ธีรภัทร เผยข่าวดีสุดปลื้มใจ พู่กัน - แมลงปอ เรียนจบแล้ว ส่งเรือเล็ก 2 ลำ ถึงฝั่งฝัน และยังจับมือกันแน่นไม่ปล่อย หลังผ่านเรื่องราวมา 2 ปี  

พู่กัน แมลงปอ เรียนจบแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พี่ดิว ธีรภัทร

            กลายเป็นคู่รักที่มีแฟน ๆ คอยติดตามและส่งกำลังใจอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับ พู่กัน - แมลงปอ หลังจากเผชิญเรื่องราวสุดช้ำ พ่อของฝ่ายชายหลอกให้จัดงานแต่ง ก่อนมาสารภาพว่าไม่มีเงิน จนไปออกรายการ โหนกระแส เมื่อปี 2567 และมี ดิว ธีรภัทร พ่อค้าออนไลน์ชื่อดังและอินฟลูเอนเซอร์ ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยใช้หนี้เงินแต่งงาน และยังคอยดูแลต่อ จนเปรียบเหมือนเป็นพ่อคนที่ 2 

พู่กัน แมลงปอ เรียนจบแล้ว
ภาพจาก โหนกระแส

            ล่าสุด (7 มีนาคม 2569) หลังจากผ่านไปเกือบ 2 ปี ดิว ธีรภัทร ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยความภาคภูมิใจ เมื่อเขาสามารถส่งพู่กัน และแมลงปอไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จ ทั้งสองคนเรียบจบเป็นที่เรียบร้อย และพวกเขายังคงจับมือกันมาอย่างเหนียวแน่นจนถึงวันนี้  

พู่กัน แมลงปอ เรียนจบแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พี่ดิว ธีรภัทร

            โดยดิว ได้กล่าวว่า "ดีใจ การซัพพอร์ตของพี่ดิว เงิน 600,000 บาท ในวันนั้น ส่งเรือน้อย 2 ลำขึ้นฝั่งแล้วนะครับ จนถึงวันนี้ที่มอบให้พู่กันแมลงปอและครอบครัวให้พ้นจากความทุกข์ พี่ดิวไม่เคยเสียดายเลย ภูมิใจกับน้องทั้ง 2  ที่ทำสำเร็จ เก่งที่สุด ต่อสู้จนสำเร็จ ว่าที่คุณครูของชาติ ปัจจุบันน้องยังรักกันดี และเรียนจบไปด้วยกันครับ" 

พู่กัน แมลงปอ เรียนจบแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พี่ดิว ธีรภัทร

พู่กัน แมลงปอ เรียนจบแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พี่ดิว ธีรภัทร

            ทั้งนี้ ดิว ยังได้เผยถึงเหตุผลที่เขาช่วยเหลือน้องทั้้งสองคนจนมาถึงทุกวันนี้ "การที่เราได้ซัพพอร์ตใครแล้ว แค่เห็นเขาคนนั้นถึงฝั่งฝัน ก็คงไม่ต้องการอะไร  นอกจากขอให้เขาเจริญขึ้นและมีความสุขในทางของชีวิตขอให้เติบโตต่อไป" 

            นอกจากนี้ ดิว ยังได้ฝากคำอวยพรถึงทั้งคู่ด้วย "ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คนจริง ๆ ครับ กลิ่นดอกไม้จะหอมติดมือผู้ให้เสมอ พู่กัน  แมลงปอ พ่อดิวส่งทางให้ ขอให้เอาโอกาสที่มีต่อจากนี้ส่งต่อและเป็นครูที่ดีและอนาคตของชาติ  คุณครูพู่กัน คุณครูแมลงปอคนเก่ง"   

พู่กัน แมลงปอ เรียนจบแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พี่ดิว ธีรภัทร

พู่กัน แมลงปอ เรียนจบแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พี่ดิว ธีรภัทร


สุดปลื้มใจ ! ดิว ธีรภัทร เผยความตื้นตัน พู่กัน - แมลงปอ เรียนจบแล้ว ยังจับมือกันแน่น โพสต์เมื่อ 8 มีนาคม 2569
