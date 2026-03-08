HILIGHT
หมอแจงอีกมุม ปมนักธุรกิจทำจมูก 4.8 แสน แต่สลบไม่ฟื้น ค่ารักษา 2 ล้าน ยังไงกันแน่

          นักธุรกิจทำจมูกราคา 4.8 แสน แต่ผ่าตัดเสร็จคนไข้ไม่ฟื้น รักษา 1 สัปดาห์เสียค่ารักษาไป 2 ล้านแล้ว ด้านหมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม เกิดอะไรขึ้น

นักธุรกิจ ทำจมูก แต่สลบไม่ฟื้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้

          วันที่ 8 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ มีการเล่าเรื่องราวของหนุ่มนักธุรกิจไปทำจมูกที่คลินิกศัลยกรรมชื่อดัง ราคา 4.8 แสนบาท ด้วยวิธีดมยาสลบ แต่ผ่าตัดเสร็จคนไข้ไม่ฟื้น ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล จนผ่านมาเกือบ 1 สัปดาห์ก็ยังไม่รู้สึกตัว ค่ารักษาพุ่งสูงเกิน 2 ล้านบาทแล้ว

นักธุรกิจ ทำจมูก แต่สลบไม่ฟื้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้

          ส่วนทางญาติพยายามถามหาความรับผิดชอบจากคลินิก ทางคลินิกก็ขอให้ญาติออกไป ต้องประชุมกันอีกที ทางญาติเองก็เครียด เพราะโรงพยาบาลจี้ให้เซ็นชื่อรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทุกวัน จึงอยากขอความเป็นธรรม

หมอเจ้าของไข้ แจงอีกมุม

          ขณะที่ นพ.สุรเวช น้ำหอม มีการโพสต์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่ง หลังได้รับทราบข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้ว่า

นักธุรกิจ ทำจมูก แต่สลบไม่ฟื้น

          เพิ่งได้รับสายตรงจากหมอเจ้าของไข้ บอกว่าความจริงไม่เหมือนในข่าวเลยแม้แต่นิดเดียว การผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ปัญหาที่ต้องนอนดูอาการและใส่ท่อช่วยหายใจไว้ก่อน เพราะคนไข้มีภาวะ Malignant Hyperthermia ระหว่างดมยาสลบซึ่งเป็นภาวะผิดปกติที่พบได้น้อยมากแต่อันตราย จึงต้องดูอาการให้แน่ใจ ซึ่งในเคสนี้คุณหมอวิสัญญีก็แก้ไขได้จนเรียบร้อยดี และคนไข้ก็รู้ตัวดีแล้ว

          อีกสักพักทางแพทย์เจ้าของไข้และคลินิก คงออกมาชี้แจงความจริงทั้งหมด แต่เนื้อหาที่เพจเขียนคิดว่าน่าจะทำให้เข้าใจผิด นึกว่าเป็นการผ่าตัดที่ผิดพลาด ยังไงรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายก่อนจะดีกว่านะครับ


