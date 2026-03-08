เปิด 4 ขั้นตอน ยามลืมรหัสผ่าน แอปฯ เป๋าตัง - Krungthai NEXT ไม่ต้องถ่อไปธนาคาร

เปิด 4 ขั้นตอน ยามลืมรหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านผิดของแอปฯ เป๋าตัง - Krungthai NEXT แก้ยังไง แบบไม่ต้องไปธนาคาร ง่ายนิดเดียว สะดวก
เป็นเรื่องปกติที่เรามักจะลืมรหัสผ่านการเข้าออกแอปฯ ต่าง ๆ เพราะแต่ละที่มักมีเงื่อนไขต่างกันจนต้องใช้รหัสหลากหลายแบบ รวมถึงการมีรหัสผ่านหลายอัน ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
วันที่ 8 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Krungthai Care มีการสอนวิธีการแก้ไขเวลาที่ลืมรหัสผ่านหรือใส่รหัสผ่านผิดของแอปฯ Krungthai NEXT, เป๋าตัง ถ้าลืมแล้วทำอย่างไร ไม่ต้องมาที่ธนาคาร มีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าไปที่แอปฯ NEXT , เป๋าตัง แล้วกดลืมรหัส PIN
2. อ่านและทำตามคำแนะนำ แล้วกด "รับทราบ"
3. สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนจนเสร็จ
4. ตั้งรหัส PIN 6 หลักใหม่ และยืนยันรหัส
แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ต้องไปสาขา แถมง่ายสุด ๆ
