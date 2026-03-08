HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาววัย 21 มอเตอร์ไซค์ล้ม กู้ภัยพาส่งโรงพักแทน สุดท้ายเสียชีวิต 1 ปีคดีไม่คืบจนคาใจ

          สาวมอเตอร์ไซค์ล้ม กู้ภัยพาส่งโรงพัก ไม่ไปโรงพยาบาล สุดท้ายเสียชีวิตปริศนา คดีไม่คืบแม้ผ่านมา 1 ปี คาใจ ทำไมไม่ส่งโรงพยาบาล


มอเตอร์ไซค์ล้ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          วันที่ 8 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า ญาติของนางสาววริศรา ป้องคำลา อายุ 21 ปี ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต เข้าร้องขอความเป็นธรรมหลังจากนางสาววริศราเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มบริเวณถนนลาดพร้าว กลางดึกวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 แต่กู้ภัยกลับพาส่งตำรวจ ไม่ได้พาไปโรงพยาบาล ก่อนเกิดอาการชักและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

          ทั้งนี้ ทางกู้ภัยประเมินว่า ไม่มีบาดแผลรุนแรง มีเพียงรอยถลอกและใบหน้าบวม เป็นสาเหตุที่ส่งให้ตำรวจ ก่อนที่ช่วงใกล้เช้าวันนั้นจะเกิดอาการชัก และเสียชีวิตอีก 1 ชั่วโมงให้หลัง

          เบื้องต้น แพทย์วินิจฉัยว่า มีอาการบาดเจ็บภายในที่รุนแรง กระดูกซี่โครงหักหลายซี่ และปอดฉีกขาด คาดว่าเกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


ญาติ แฟนหนุ่ม คาใจ คดีผ่านมา 1 ปีไม่คืบ


          นางสมาภร์ ป้องคำลา มารดาของผู้เสียชีวิต กล่าวทั้งน้ำตาว่า ถ้าหากนำส่งโรงพยาบาลทันท่วงที ลูกสาวอาจมีโอกาสรอดชีวิต อยากจะทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก

          ด้านนางสาวนันทิชา โชคชัยพันธ์ พี่สาวของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ตนพยายามติดต่อหาข้อมูล แต่พบข้อพิรุธหลายอย่าง ทั้งการประเมินอาการผู้บาดเจ็บ และเรื่องโทรศัพท์มือถือผู้ตายหาย ก่อนถูกนำมาคืนภายหลัง

          นายณัฐภัทร เกลี้ยงเกลา แฟนผู้ตาย เปิดเผยว่า วันเกิดเหตุตนออกจากที่ทำงานพร้อมกับแฟน แยกกันช่วงฝนตกหนัก เมื่อถึงที่พัก ตนก็รอแฟนสาว แต่แฟนสาวก็ยังไม่มา พยายามติดต่อก็ไม่มีการตอบรับ กระทั่งรู้ข่าวการเสียชีวิตในตอนเช้า

ตำรวจ ขอเวลา 1-2 สัปดาห์


          พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.พหลโยธิน กล่าวว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้ แต่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 1-2 สัปดาห์


มอเตอร์ไซค์ล้ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาววัย 21 มอเตอร์ไซค์ล้ม กู้ภัยพาส่งโรงพักแทน สุดท้ายเสียชีวิต 1 ปีคดีไม่คืบจนคาใจ โพสต์เมื่อ 8 มีนาคม 2569 เวลา 21:17:26
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 งาน Commart 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย