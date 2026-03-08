สาววัย 21 มอเตอร์ไซค์ล้ม กู้ภัยพาส่งโรงพักแทน สุดท้ายเสียชีวิต 1 ปีคดีไม่คืบจนคาใจ

สาวมอเตอร์ไซค์ล้ม กู้ภัยพาส่งโรงพัก ไม่ไปโรงพยาบาล สุดท้ายเสียชีวิตปริศนา คดีไม่คืบแม้ผ่านมา 1 ปี คาใจ ทำไมไม่ส่งโรงพยาบาล
วันที่ 8 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า ญาติของนางสาววริศรา ป้องคำลา อายุ 21 ปี ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต เข้าร้องขอความเป็นธรรมหลังจากนางสาววริศราเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มบริเวณถนนลาดพร้าว กลางดึกวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 แต่กู้ภัยกลับพาส่งตำรวจ ไม่ได้พาไปโรงพยาบาล ก่อนเกิดอาการชักและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ ทางกู้ภัยประเมินว่า ไม่มีบาดแผลรุนแรง มีเพียงรอยถลอกและใบหน้าบวม เป็นสาเหตุที่ส่งให้ตำรวจ ก่อนที่ช่วงใกล้เช้าวันนั้นจะเกิดอาการชัก และเสียชีวิตอีก 1 ชั่วโมงให้หลัง
เบื้องต้น แพทย์วินิจฉัยว่า มีอาการบาดเจ็บภายในที่รุนแรง กระดูกซี่โครงหักหลายซี่ และปอดฉีกขาด คาดว่าเกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นางสมาภร์ ป้องคำลา มารดาของผู้เสียชีวิต กล่าวทั้งน้ำตาว่า ถ้าหากนำส่งโรงพยาบาลทันท่วงที ลูกสาวอาจมีโอกาสรอดชีวิต อยากจะทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
ด้านนางสาวนันทิชา โชคชัยพันธ์ พี่สาวของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ตนพยายามติดต่อหาข้อมูล แต่พบข้อพิรุธหลายอย่าง ทั้งการประเมินอาการผู้บาดเจ็บ และเรื่องโทรศัพท์มือถือผู้ตายหาย ก่อนถูกนำมาคืนภายหลัง
นายณัฐภัทร เกลี้ยงเกลา แฟนผู้ตาย เปิดเผยว่า วันเกิดเหตุตนออกจากที่ทำงานพร้อมกับแฟน แยกกันช่วงฝนตกหนัก เมื่อถึงที่พัก ตนก็รอแฟนสาว แต่แฟนสาวก็ยังไม่มา พยายามติดต่อก็ไม่มีการตอบรับ กระทั่งรู้ข่าวการเสียชีวิตในตอนเช้า
พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.พหลโยธิน กล่าวว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้ แต่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 1-2 สัปดาห์
ญาติ แฟนหนุ่ม คาใจ คดีผ่านมา 1 ปีไม่คืบ
ตำรวจ ขอเวลา 1-2 สัปดาห์
