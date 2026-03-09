HILIGHT
พายุฤดูร้อนรอบใหม่ กำลังจะมาตั้งแต่ 11 มี.ค. หลังเพิ่งจบไปหมาด ๆ สัปดาห์ที่แล้ว

          พายุฤดูร้อนรอบใหม่ กำลังจะมาตั้งแต่ 11 มีนาคม รอบนี้อยู่อีกกี่วัน หลังเพิ่งจบไปหมาด ๆ พื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้าง

พายุที่ไทย
ภาพจาก Daniele Aloisi/shutterstock.com

          วันที่ 9 มีนาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการลงประกาศเตือนเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นรอบใหม่ หลังจากที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมาว่า

          ในช่วงวันที่ 11-13 มี.ค. 69 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน

          ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงดี

          พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ในช่วงวันที่ 9-10 และ 14-15 มี.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากหย่อมความกดาอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว

          ส่วนในช่วงวันที่ 11-13 มี.ค. 69 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน

          สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 10-14 มี.ค. 69 จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น หลังจากนั้นฝนลดลง

          ข้อควรระวัง : ในช่วงวันที่ 11-13 มี.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย







