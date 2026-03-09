ร้านสเต๊กดังย่านวังหลัง ศิริราช ปิดกิจการ 27 มี.ค. ต่อให้อร่อยก็ไม่รอด เทรนด์เปลี่ยน

ร้านสเต๊กดังย่านวังหลัง ศิริราช กำลังจะปิดกิจการวันที่ 27 มีนาคม ทั้งที่อร่อย ป้าคนขายเผยสาเหตุ พร้อมแถมสเต๊กให้ฟรีอีก 1 ชิ้นกับลูกค้าประจำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Numfon Noipracha
วันที่ 9 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Numfon Noipracha มีการเล่าเรื่องร้านสเต๊กร้านหนึ่งที่อยู่วังหลัง ไม่ไกลจาก รพ.ศิริราช เธอกินมาตั้งแต่ชั้น ม.ต้น จนตอนนี้อายุ 26 กระทั่งเมื่อมากินในวันนี้ ป้าเจ้าของร้านบอกว่า จะปิดร้านวันที่ 27 มีนาคม นี้ เพราะคนน้อยลง ทำให้เธอเสียใจมาก
ความใจดีของคุณป้าที่เธอเป็นลูกค้าประจำ ยังแถมเบิ้ลให้อีกชิ้นก่อนกลับด้วย เธออยากให้คนไปกินเยอะ ๆ บอกกันปากต่อปาก ทำได้เพียงแค่นี้