นทท. ต่างชาติเหงื่อตก ไปกินข้าวลืมเอาเงินมา เจอสิ่งที่พ่อค้าคนไทยทำ ประทับใจจนอึ้ง คนไทยไว้ใจกันเกิน จนกลายเป็นตำนานเล่าขาน
คำกล่าวที่ว่า "คนไทยใจดี" ไม่ใช่เรื่องที่พูดกันขำ ๆ มีหลายครั้งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้พิสูจน์ให้เห็น หลังจากมาเที่ยวประเทศไทย ต่างได้รับประสบการณ์สุดซาบซึ้งใจติดตัวกลับไปด้วย และครั้งล่าสุดนี้ก็เช่นเดียวกัน มีนักท่องเที่ยวชายรายหนึ่งได้เผชิญกับสิ่งนี้ด้วยตัวเอง
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้ใช้บัญชี TikTok @praveen.param ได้โพสต์คลิปวิดีโอแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับความใจดีของคนไทยที่เขาบังเอิญได้ไปพบเจออย่างที่ไม่คิด หลังจากไปนั่งกินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะเพิ่งรู้ตัวว่าลืมเอาเงินมา ทำเอาเป็นกังวลจนเหงื่อตก แต่สุดท้ายทางเจ้าของร้านคนไทยกลับพูดในสิ่งที่ทำให้เขาทั้งตกตะลึง และน่าจดใจไม่รู้ลืม
ภาพจาก TikTok @praveen.param
โดยนักท่องเที่ยวรายนี้เล่าว่า เมื่อคืนก่อนเขาออกไปกินมื้อเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง สถานการณ์ก็ดำเนินไปตามปกติ แต่ตอนที่เขาจะจ่ายเงินค่าอาหาร เขาเพิ่งรู้ตัวว่าลืมนำเงินสดมาด้วย ส่วนแอปฯ จ่ายเงินที่โหลดมานั้นก็ใช้งานไม่ได้ ในขณะนั้นเขาได้แต่ยืนนิ่งเหมือนคนโง่ รีบขอโทษเจ้าของร้าน และพยายามคิดอย่างหนักจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร หรือว่าเขาจะต้องไปทำความสะอาดร้านชดใช้ค่าอาหาร
แต่แล้วจังหวะนั้นเอง เจ้าของร้านคนไทยก็มองหน้าพร้อมยิ้มกว้างให้เขา แล้วพูดว่า "ค่อยมาวันพรุ่งนี้" เขาตกใจรีบหันไปมองหน้าเจ้าของร้านเพื่อยืนยันว่าเขาพูดจริงใช่ไหม เขารู้สึกทึ่งมากจนกล่าวว่า "ฉันใช้ชีวิตมา 29 ปีบนโลกนี้ ไม่เคยเจอใครที่เชื่อใจฉันเท่าเจ้าของร้านคนนี้"
ภาพจาก TikTok @praveen.param
ภาพจาก TikTok @praveen.param
คลิปวิดีโอนี้ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ ชาวเน็ตไทยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า "เรื่องแบบนี้ปกติมากในประเทศไทย และดีใจที่มันทำให้คุณมีความสุข" ซึ่งทางเจ้าของโพสต์ได้มาตอบว่า "มันทำให้ฉันมีความสุขจริง ๆ ฉันกลับบ้านด้วยความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจมาก !"