นางเอก AV คนดัง คลอดแล้ว 41 สัปดาห์ หลังประกาศท้องฟ้าผ่า พร้อมรันวงการต่อ

          มาเรีย นากาอิ นางเอก AV ญี่ปุ่นคนดัง คลอดแล้ว อายุครรภ์ 41 สัปดาห์ หลังประกาศท้องกะทันหัน พร้อมกลับมารันวงการต่อ 

Maria Nagai
ภาพจาก Instagram nagaimariaofficial1218

          วันที่ 7 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ มาเรีย นากาอิ (Maria Nagai) นักแสดง AV ญี่ปุ่นชื่อดัง ซึ่งมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า 809,000 ฟอลโลเว่อร์ หลังจากเมื่อเดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมา เธอได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟน ๆ และกลายเป็นประเด็นฮือฮา ด้วยการประกาศข่าวว่ากำลังตั้งครรภ์อย่างกะทันหัน พร้อมทั้งยืนยันว่าเธอจะไม่ทิ้งงานในวงการอย่างแน่นอน 

Maria Nagai
ภาพจาก Instagram nagaimariaofficial1218

          ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม นากาอิ ได้โพสต์เผยข่าวดี เมื่อเธอให้กำเนิดลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากตั้งครรภ์ถึง 41 สัปดาห์ ทั้งแม่และลูกปลอดภัยดี โดยลูกชายของเธอสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ น้ำหนัก 3,408 กรัม 

Maria Nagai
ภาพจาก Instagram nagaimariaofficial1218

          นากาอิ เผยว่า นี่เป็นการคลอดธรรมชาติครั้งแรกของเธอ เธอรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกังวล แต่ก็ตั้งตารอการมาถึงของลูกน้อยอย่างมาก เธอเริ่มมีอาการเจ็บท้องคลอดตั้งแต่เวลา 4.30 น. เธอรู้สึกถึงการหดตัวของมดลูกที่ค่อย ๆ ถี่ขึ้น พร้อมความเจ็บปวดที่มากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดเธอก็คลอดลูกชายในเวลา 6.15 น. 

Maria Nagai
ภาพจาก Instagram nagaimariaofficial1218

          นากาอิ ได้โพสต์ภาพมือน้อย ๆ ของลูกชายที่จับมือของเธอ พร้อมกับข้อความแสดงความตื้นตันใจ กล่าวว่า "ความเจ็บปวดตอนคลอดนั้นทรมานมาก แต่พอเห็นหน้าลูกน้อยที่น่ารักมาก ความเจ็บปวดก็หายไปหมด... มือของเขาเล็ก และนุ่มนิ่มจัง" 

Maria Nagai
ภาพจาก Instagram nagaimariaofficial1218

          สำหรับ นากาอิ เป็นนักแสดงสาว AV เจ้าของฉายาไซซ์สะบึม ด้วยหน้าอกคัพ K พ่อของเธอเป็นชาวญี่ปุ่น ส่วนแม่มีเชื้อสายฟิลิปปินส์และสเปน เธอเข้าวงการมาตั้งแต่ปี 2557 จากนั้นได้ใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์กว่าจะเริ่มเป็นที่รู้จักและโด่งดัง จนมีโอกาสร่วมงานในต่างประเทศทำให้มีแฟน ๆ เพิ่มขึ้นมาก 

          อย่างไรก็ดี แม้ว่าตอนที่เธอประกาศตั้งครรภ์ ได้สร้างความตกใจให้กับแฟน ๆ แต่เธอก็ได้รับปากว่าจะไม่ทิ้งงานที่เธอรัก และจะทำต่อไปตราบใดที่ยังมีคนอยากดูเธออยู่ เธอไม่มีแพลนที่จะออกจากวงการ 

Maria Nagai
ภาพจาก Instagram nagaimariaofficial1218

Maria Nagai
ภาพจาก Instagram nagaimariaofficial1218

Maria Nagai
ภาพจาก Instagram nagaimariaofficial1218


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday


