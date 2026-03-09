HILIGHT
ลูกชายพลัดพราก 20 ปี จากไปคนละซีกโลก ได้กอดพ่ออีกครั้ง หลังเหตุร้ายตอน 4 ขวบ


            เรื่องราวปาฏิหาริย์น้ำตาไหล ลูกชายพลัดพราก 20 ปี ไปอยู่คนละซีกโลก ได้หวนกลับคืนอ้อมกอดพ่ออีกครั้ง หลังเผชิญเหตุร้ายไม่คาดคิดตอน 4 ขวบ

20 ปี พลัดพรากไปคนละซีกโลก
ภาพจาก Weibo

            วันที่ 8 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวชีวิตสุดซึ้งปนเศร้า ชายรายหนึ่งต้องพลัดพรากจากครอบครัว หลังเผชิญเหตุร้ายเมื่อตอนอายุ 4 ขวบ ทำให้ต้องจากไปอยู่ไกลคนละซีกโลก โดยที่ครอบครัวไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของเขาเป็นเช่นไร จนเวลาผ่านไปนานถึง 20 ปี ราวกับปาฏิหาริย์มีจริง เมื่อลูกชายได้หวนกลับมาคืนสู่อ้อมกอดของผู้เป็นพ่ออีกครั้ง 

            จาง หยุนเผิง ปัจจุบัน 28 ปี ย้อนกลับไปเมื่อปี 2544 ในขณะที่เขาอายุเพียง 4 ขวบ เขาอยู่กับลุงที่สถานีรถไฟเสิ่นหยาง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเหลียวหนิง แต่ลุงได้ละสายตาจากเขาไปชั่วครู่ เพื่อไปซื้อไอศกรีมให้ ชะตากรรมเลวร้ายของเขาและครอบครัวจึงเริ่มขึ้น เด็กชายพลัดหลงหายไป เมื่อลุงของเขากลับมาที่เดิมก็พบว่า หลานชายไม่อยู่แล้ว 

20 ปี พลัดพรากไปคนละซีกโลก
ภาพจาก Weibo

            ครอบครัวของจางพยายามตามหาเขาอย่างสุดความสามารถตลอดหลายปี แต่กลับต้องสิ้นหวังเมื่อไม่มีวี่แววใด ๆ ในขณะที่เด็กชายถูกส่งไปยังศูนย์สวัสดิการเทศบาล และได้รับการตั้งชื่อให้ว่า เฉินหัวไป่

           ต่อมาในปี 2548 มีคู่สามีภรรยาชาวแคนาดารับเขาไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม เด็กชายในวัย 8 ขวบจึงย้ายไปอาศัยอยู่กับพวกเขาที่ประเทศแคนาดา แต่หลังจากนั้นเพียง 3 เดือน พ่อแม่บุญธรรมของเขาก็หย่าร้างกัน 

            จางต้องเผชิญโชคร้ายซ้ำอีกครั้ง พ่อแม่บุญธรรมไม่ต้องการเลี้ยงดูเขาอีกต่อไป ทางหน่วยงานท้องถิ่นจึงจัดการให้จางไปอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัครที่ให้เด็กต่างชาติเข้ามาอาศัยเป็นสมาชิกชั่วคราว อย่างไรก็ดี ครอบครัวนี้มีลูกอยู่แล้ว 9 คน เขาจึงไม่ได้รับการดูแลมากนัก ทำให้ต้องสู้ชีวิตด้วยตัวเอง หลังจากจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย เขาได้ออกมาทำงานหาเลี้ยงตัวเอง

            ส่วนทางด้านครอบครัวของจางที่ประเทศจีน พ่อของจางอยู่ในคุกขณะที่เกิดเหตุ ทำให้เขาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เจอหน้าลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย ยิ่งไปกว่านั้นภรรยาของเขาได้หย่ากับเขาและไปแต่งงานใหม่ ทำให้เขาไม่เหลือครอบครัวอีกต่อไป 

            จนกระทั่งเวลาผ่านเลยไปนานถึง 20 ปี ในปี 2568 จางได้ลองติดต่อไปยัง Baby Returning Home องค์กรตามหาญาติในประเทศจีน เพื่อตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด หลังจากเขาเห็นเคสที่ประสบความสำเร็จบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งในขณะนั้น เกาหยาง นักศึกษาปริญญาเอกชาวจีนในแคนาดา เป็นอาสาสมัครทำงานอยู่ที่นั่น และได้เข้ามาช่วยเหลือเคสของจาง 

            "ตอนที่ผมเห็นเขาครั้งแรก เขาดูเศร้าหมองและผอมมาก" หยาง กล่าว 

20 ปี พลัดพรากไปคนละซีกโลก
ภาพจาก Weibo

            ต่อมาทางองค์กรดังกล่าวได้ส่งตัวอย่างเลือดของจางไปยังฐานข้อมูลดีเอ็นเอแห่งชาติของจีน กระทั่งหลายวันต่อมาก็สามารถระบุตัวตนพ่อแม่ทางชีววิทยาของเขาได้ จากนั้นพ่อของจางก็ได้รับการติดต่อไปแจ้งข่าวดีที่เขาเฝ้ารอมาตลอด และเมื่อได้เห็นภาพถ่ายของจาง เขาก็รู้ได้ในทันทีว่านั่นคือลูกชายของเขา 

            "ทันทีที่ผมเห็นรูปของเขา ผมก็รู้ว่าเขาคือลูกชายของผม เขาหน้าตาเหมือนผมเป๊ะ ผมไม่ต้องตรวจสอบซ้ำอีกเลย" พ่อของจาง กล่าว 

            พ่อของจางได้ส่งเงิน 10,000 หยวน (ราว 46,500 บาท) ให้กับลูกชายของเขา แม้จะเป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้มากมายนัก แต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาที่จะทำได้ เขาอยากพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชดเชยให้ลูกชายและจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ 

20 ปี พลัดพรากไปคนละซีกโลก
ภาพจาก Weibo

            จนกระทั่งในที่สุด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา จางก็ได้เดินทางกลับไปเจอหน้าพ่อของเขา เขาทั้งตื่นเต้นและดีใจที่สุดในชีวิต วินาทีแรกที่ได้พบหน้ากัน สองพ่อลูกโผเข้ากอดกันด้วยน้ำตาแห่งความคิดถึง พ่อของจางกล่าวอย่างตื้นตันใจว่า "หลังจาก 20 ปี ในที่สุดพ่อก็ได้เจอลูก" ก่อนที่จางจะได้เอ่ยคำพูดที่เขาโหยหามาทั้งชีวิตว่า "พ่อครับ ผมรักพ่อ" แม้ว่าเขาจะพูดภาษาจีนได้ไม่ค่อยคล่องก็ตาม  

รอบข้างมีชาวบ้านไปรอต้อนรับ และมีสื่อท้องถิ่นไปรายงานข่าว ภาพดังกล่าวจึงสร้างความซาบซึ้งใจให้กับผู้คนจำนวนมากบนโลกออนไลน์ หลายคนกล่าวว่า "สิ่งนี้เป็นปาฏิหาริย์แห่งชีวิต", "เรื่องราวชวนเหลือเชื่อราวกับนิยาย" และ "เห็นแล้วน้ำตาซึม" 

            อย่างไรก็ดี เนื่องจากจางเป็นพลเมืองแคนาดา เขาจึงจำเป็นต้องกลับแคนาดาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากปัญหาเรื่องวีซ่า และเขายังไม่ได้วางแผนชีวิตในอนาคต และเขายังไม่ได้มีโอกาสกลับไปเจอแม่แท้ ๆ ซึ่งย้ายไปอาศัยอยู่ต่างพื้นที่ 

20 ปี พลัดพรากไปคนละซีกโลก
ภาพจาก Weibo


ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post 


