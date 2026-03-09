เปิดเบื้องหลังกองถ่าย เมื่อนักแสดงต้องเข้าฉากแซ่บ ใช้เคล็ดลับไหนระงับอารมณ์

เปิดเบื้องหลังการถ่ายซีนแซ่บ เลิฟซีนดุดัน จะทำยังไงหากนักแสดงถูกปลุกเร้าขึ้นมา คนวงในบอกเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ใช่จะไม่มี ในตอนนั้นจะแนะนำยังไง
อะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกของการแสดง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หนังหรือซีรีส์ต่าง ๆ จะปรากฏฉากแซ่บแบบถึงพริกถึงขิง ดูเร่าร้อนสมจริงจนเป็นที่ฮือฮามาแล้วหลาย ๆ ครั้ง แต่เคยสงสัยบ้างกันหรือไม่ว่าเบื้องหลังการเข้าฉากในลักษณะนี้ นักแสดงมีวิธีจัดการตัวเองกันอย่างไร
ล่าสุด (8 มีนาคม 2569) เว็บไซต์ Unilad ออกมาเผยเรื่องราวเบื้องหลังกองถ่าย โดยแนะนำให้รู้จักกับอาชีพผู้ประสานงานที่มีฉากใกล้ชิด (intimacy coordinator) ซึ่งเป็นหนึ่งในตำแหน่งสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือนักแสดง ในการเข้าฉากที่มีความใกล้ชิดต่าง ๆ รวมถึงฉากเซ็กส์
อาชีพดังกล่าวได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน้าที่ของพวกเขาคือการช่วยให้ทุก ๆ คนที่มีส่วนร่วมในการเข้าฉากเลิฟซีน สามารถทำงานได้อย่างสบายใจ และช่วยให้นักแสดงสามารถถ่ายทอดฉากนั้น ๆ ออกมาได้ดีที่สุด
ด้าน บรูค เอ็ม ฮาเนย์ ผู้ประสานงานที่มีฉากใกล้ชิด ซึ่งเคยร่วมงานกับซีรีส์เรื่องต่าง ๆ อย่าง Elsbeth, Mayor of Kingstown และ Harlem ได้ให้สัมภาษณ์กับ US Weekly เล่าเกี่ยวกับเบื้องหลังการเข้าฉากเลิฟซีนต่าง ๆ ว่า แท้จริงแล้วแม้ฉากที่ผู้ชมเห็นจะดูเผ็ดร้อนสักแค่ไหน แต่เรื่องที่นักแสดงจะถูกปลุกเร้าจนเกิดอารมณ์ขึ้นมาจริง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอย่างที่คนดูคิด
ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานจริง ไม่ได้เซ็กซี่เลยแม้แต่น้อย ยกตัวอย่างเช่น
- แสงไฟที่สาดส่องลงมา
- ไมโครโฟน และกล้อง 2 ตัวที่จ่อหน้า
- ผู้กำกับ ผู้กำกับภาพ ตลอดจนทีมงานคนอื่น ๆ ที่จับจ้องอยู่หน้าจอมอนิเตอร์
บรูค เอ็ม ฮาเนย์ เผยว่า การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนั้น เกิดขึ้นจากการที่เลือดไหลเข้าไปยังอวัยวะส่วนนั้น ซึ่งหากทำให้เลือดไหลเวียนออกจากจุดนั้นไปยังอวัยวะอื่นได้ มันก็จะสงบลง
"ถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น ฉันจะบอกให้นักแสดงไปวิดพื้นหรือกระโดดตบสัก 2-3 ครั้ง มันจะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนไปยังจุดอื่นได้" ผู้ประสานงานที่มีฉากใกล้ชิด ระบุ
นอกจากนี้ ผู้ประสานงานที่มีฉากใกล้ชิดยังมีหน้าที่หาทางปิดฉาก เพื่อให้ทุก ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในกองถ่ายเป็นการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะเมื่อต้องทำงานกับนักแสดงรุ่นใหม่ ที่อาจเกิดความสับสนทางอารมณ์จากการเข้าฉากลักษณะนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก Unilad