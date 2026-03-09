HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดเบื้องหลังกองถ่าย เมื่อนักแสดงต้องเข้าฉากแซ่บ ใช้เคล็ดลับไหนระงับอารมณ์

 
               เปิดเบื้องหลังการถ่ายซีนแซ่บ เลิฟซีนดุดัน จะทำยังไงหากนักแสดงถูกปลุกเร้าขึ้นมา คนวงในบอกเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ใช่จะไม่มี ในตอนนั้นจะแนะนำยังไง 

เบื้องหลังกองถ่าย

            อะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกของการแสดง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หนังหรือซีรีส์ต่าง ๆ จะปรากฏฉากแซ่บแบบถึงพริกถึงขิง ดูเร่าร้อนสมจริงจนเป็นที่ฮือฮามาแล้วหลาย ๆ ครั้ง แต่เคยสงสัยบ้างกันหรือไม่ว่าเบื้องหลังการเข้าฉากในลักษณะนี้ นักแสดงมีวิธีจัดการตัวเองกันอย่างไร 

            ล่าสุด (8 มีนาคม 2569) เว็บไซต์ Unilad ออกมาเผยเรื่องราวเบื้องหลังกองถ่าย โดยแนะนำให้รู้จักกับอาชีพผู้ประสานงานที่มีฉากใกล้ชิด (intimacy coordinator) ซึ่งเป็นหนึ่งในตำแหน่งสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือนักแสดง ในการเข้าฉากที่มีความใกล้ชิดต่าง ๆ รวมถึงฉากเซ็กส์

            อาชีพดังกล่าวได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน้าที่ของพวกเขาคือการช่วยให้ทุก ๆ คนที่มีส่วนร่วมในการเข้าฉากเลิฟซีน สามารถทำงานได้อย่างสบายใจ และช่วยให้นักแสดงสามารถถ่ายทอดฉากนั้น ๆ ออกมาได้ดีที่สุด 

            ด้าน บรูค เอ็ม ฮาเนย์ ผู้ประสานงานที่มีฉากใกล้ชิด ซึ่งเคยร่วมงานกับซีรีส์เรื่องต่าง ๆ อย่าง Elsbeth, Mayor of Kingstown และ Harlem ได้ให้สัมภาษณ์กับ US Weekly เล่าเกี่ยวกับเบื้องหลังการเข้าฉากเลิฟซีนต่าง ๆ ว่า แท้จริงแล้วแม้ฉากที่ผู้ชมเห็นจะดูเผ็ดร้อนสักแค่ไหน แต่เรื่องที่นักแสดงจะถูกปลุกเร้าจนเกิดอารมณ์ขึ้นมาจริง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอย่างที่คนดูคิด 

            ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานจริง ไม่ได้เซ็กซี่เลยแม้แต่น้อย ยกตัวอย่างเช่น 

            - แสงไฟที่สาดส่องลงมา
            - ไมโครโฟน และกล้อง 2 ตัวที่จ่อหน้า
            - ผู้กำกับ ผู้กำกับภาพ ตลอดจนทีมงานคนอื่น ๆ ที่จับจ้องอยู่หน้าจอมอนิเตอร์

           แต่ถึงแม้จะเป็นงาน และต่อให้นักแสดงจะไม่ได้มีอารมณ์ร่วม อวัยวะบางส่วนก็อาจจะตอบสนองไปเองตามสรีระวิทยา ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าตัว อย่างเช่นการที่น้องหนูแข็งตัว ในตอนนั้นพวกเขาจะมีวิธีจัดการอย่างไร เพราะจะให้นักแสดงชายปลีกตัวไปอาบน้ำกลางคันทุกครั้งก็คงไม่ได้ 
   
           บรูค เอ็ม ฮาเนย์ เผยว่า การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนั้น เกิดขึ้นจากการที่เลือดไหลเข้าไปยังอวัยวะส่วนนั้น ซึ่งหากทำให้เลือดไหลเวียนออกจากจุดนั้นไปยังอวัยวะอื่นได้ มันก็จะสงบลง 
 
            "ถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น ฉันจะบอกให้นักแสดงไปวิดพื้นหรือกระโดดตบสัก 2-3 ครั้ง มันจะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนไปยังจุดอื่นได้" ผู้ประสานงานที่มีฉากใกล้ชิด ระบุ 
 
            นอกจากนี้ ผู้ประสานงานที่มีฉากใกล้ชิดยังมีหน้าที่หาทางปิดฉาก เพื่อให้ทุก ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในกองถ่ายเป็นการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะเมื่อต้องทำงานกับนักแสดงรุ่นใหม่ ที่อาจเกิดความสับสนทางอารมณ์จากการเข้าฉากลักษณะนี้ 


ขอบคุณข้อมูลจาก Unilad


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเบื้องหลังกองถ่าย เมื่อนักแสดงต้องเข้าฉากแซ่บ ใช้เคล็ดลับไหนระงับอารมณ์ โพสต์เมื่อ 9 มีนาคม 2569 เวลา 10:33:46 1,842 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 งาน Commart 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย