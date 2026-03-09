สั่งไก่เจ้าดังมากิน โดนขโมยหน้าตาเฉย เจ็บใจสุดผ่อน 5 เดือนได้วิญญาณไก่ เฉลยผ่อนทำไม

สั่งไก่ทอดเจ้าดังมากิน ยังไม่ทันได้รับก็ของหาย ดูวงจรปิดถึงรู้ว่าโดนขโมย ที่เจ็บใจกว่านั้นคือวิธีจ่ายเงิน ผ่อน 0% นาน 5 เดือน ต้องเจ็บไปยาว ๆ
ภาพจาก TikTok @jearrynah
ยุคนี้คนนิยมสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ เพราะสะดวก ส่งมาถึงบ้านได้เลย แถมไม่ต้องห่วงเรื่องค่าส่ง เพราะมีโปรโมชั่นมาให้เสมอ ทำให้แพงกว่าราคาที่ซื้อหน้าร้านไม่กี่บาท
วันที่ 9 มีนาคม 2569 TikTok @jearrynah มีการเล่าเรื่องการสั่งไก่ทอดเจ้าดังผ่านเดลิเวอรี่ ส่งมายังที่พัก แต่กลายเป็นว่า ยังไม่ทันได้รับของ ไก่ทอดก็ถูกขโมยไปเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้กินเลยแม้แต่คำเดียว
ที่น่าเจ็บใจกว่านั้นคือ ไก่ทอดดังกล่าว คนซื้อเลือกจ่ายแบบผ่อน 0% เป็นเวลา 5 เดือน ในราคา 134 บาท ตกเดือนละ 27 บาทเท่านั้น ทำเอาคนรู้เรื่องต่างสงสัย ไก่ทอดยังผ่อนด้วยหรือ?
ภาพจาก TikTok @jearrynah