HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สั่งไก่เจ้าดังมากิน โดนขโมยหน้าตาเฉย เจ็บใจสุดผ่อน 5 เดือนได้วิญญาณไก่ เฉลยผ่อนทำไม

  
          สั่งไก่ทอดเจ้าดังมากิน ยังไม่ทันได้รับก็ของหาย ดูวงจรปิดถึงรู้ว่าโดนขโมย ที่เจ็บใจกว่านั้นคือวิธีจ่ายเงิน ผ่อน 0% นาน 5 เดือน ต้องเจ็บไปยาว ๆ

ไวรัล TikTok สั่งไก่ KFC มากิน
ภาพจาก TikTok @jearrynah

          ยุคนี้คนนิยมสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ เพราะสะดวก ส่งมาถึงบ้านได้เลย แถมไม่ต้องห่วงเรื่องค่าส่ง เพราะมีโปรโมชั่นมาให้เสมอ ทำให้แพงกว่าราคาที่ซื้อหน้าร้านไม่กี่บาท

          วันที่ 9 มีนาคม 2569 TikTok @jearrynah มีการเล่าเรื่องการสั่งไก่ทอดเจ้าดังผ่านเดลิเวอรี่ ส่งมายังที่พัก แต่กลายเป็นว่า ยังไม่ทันได้รับของ ไก่ทอดก็ถูกขโมยไปเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้กินเลยแม้แต่คำเดียว

          ที่น่าเจ็บใจกว่านั้นคือ ไก่ทอดดังกล่าว คนซื้อเลือกจ่ายแบบผ่อน 0% เป็นเวลา 5 เดือน ในราคา 134 บาท ตกเดือนละ 27 บาทเท่านั้น ทำเอาคนรู้เรื่องต่างสงสัย ไก่ทอดยังผ่อนด้วยหรือ?

ไวรัล TikTok สั่งไก่ KFC มากิน
ภาพจาก TikTok @jearrynah

          เจ้าตัวมาเฉลยว่า ที่เลือกผ่อนไก่ทอด ไม่ได้เป็นการตั้งใจ แต่เป็นการลืมเปลี่ยนวิธีจ่ายเงิน มารู้ตัวอีกทีตอนสั่งไปแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้ งานนี้ไก่ไม่ได้กินไม่พอ ยังต้องผ่อนอีก 5 เดือน เจ็บใจแท้

ไวรัล TikTok สั่งไก่ KFC มากิน
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สั่งไก่เจ้าดังมากิน โดนขโมยหน้าตาเฉย เจ็บใจสุดผ่อน 5 เดือนได้วิญญาณไก่ เฉลยผ่อนทำไม โพสต์เมื่อ 9 มีนาคม 2569 เวลา 11:04:41 1,648 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: โค้ชส้ม ณัฐกนก นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 งาน Commart 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 รัล ณัทธมนกาญจน์ ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย