สูตรลับข้าวโพดย่าง เทล้างของเมื่อวาน เอากลับมาย่างใหม่ สุกทันใจ อนามัยช่างมัน !

ลูกค้าสะพรึง สูตรลับร้านข้าวโพดย่าง เทล้างของเมื่อวานบนฝาท่อระบายน้ำ ก่อนเอากลับมาย่างใหม่ สุกทันใจ อนามัยถูกลืม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆料公社
วันที่ 8 มีนาคม 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า มีภาพเหตุการณ์นชวนอึ้งจากหลังร้านข้าวโพดย่างแห่งหนึ่งในไต้หวัน กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย เมื่อเจ้าของร้าน "รีไซเคิล" ข้าวโพด นำข้าวโพดของเก่าเมื่อวานที่ย่างแล้ว เอามาเทล้างตรงฝาท่อระบายน้ำ ก่อนที่จะนำมาย่างใหม่ขายให้กับลูกค้า สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนจำนวนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆料公社
ภาพเหตุการณ์นี้ถูกนำมาเผยแพร่บนเฟซบุ๊กชุมชนของไต้หวัน ซึ่งผู้ติดตามกว่า 3.5 ล้านคน โดยผู้โพสต์เผยว่า ร้านขายข้าวโพดย่างแห่งหนึ่งในเขตเป่ยถุน เมืองไถจง ทางตอนกลางของไต้หวัน ขายข้าวโพดฝักละ 100 ดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 100 บาท) แต่ความสะอาดติดลบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา เขาบังเอิญผ่านไปเห็นแม่ค้ากำลังล้างข้าวโพดที่ผ่านการย่างแล้ว ซึ่งน่าจะเป็นของเหลือจากเมื่อวาน ตรงตะแกรงฝาท่อระบายที่สกปรก ก่อนที่จะนำขึ้นไปย่างใหม่บนเตา
ผู้โพสต์ตั้งคำถามเสียดสีถึงความสะอาดของอาหารและสุขอนามัยของทางร้านว่า "พวกเขาคิดว่าลูกค้ามีกระเพาะที่แข็งแรงมากหรือไง ?"
หลังจากนั้นไม่นาน โพสต์ดังกล่าวก็ถูกแชร์ต่อกันออกไปอย่างรวดเร็ว สร้างความไม่พอใจให้กับผู้บริโภคในวงกว้าง หลายพากันตำหนิพฤติกรรมมักง่ายที่น่ารังเกียจนี้ รวมทั้งยังได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเชิงลบบนรีวิวของ Google จนร้านดังกล่าวต้องเปลี่ยนชื่อร้านบนโซเชียล โดยตอนแรกทางลูกสาวของเจ้าของร้านได้อ้างว่า "ผู้สูงอายุไม่รู้เรื่อง ได้โปรดให้อภัยเธอ"
อย่างไรก็ดี การแสดงออกของทางร้านเช่นนั้นกลับยิ่งทำให้ผู้คนโกรธมากขึ้น กล่าววิพากษ์วิจารณ์ในทำนองว่า "วิธีแก้ปัญหาของทางร้านคือเปลี่ยนชื่อ และใช้ข้ออ้างผู้สูงอายุ โดยไม่สนเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค" ทั้งนี้ เรื่องราวที่เกิดขึ้นยังจุดประกายให้เกิดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับสุขอนามัยของร้านอาหารริมทางในไต้หวัน มีหลายคนเข้าไปเตือนว่า "มันแย่มาก คิดให้ดีก่อนซื้อ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆料公社
ต่อมา ทางร้านได้ออกมาขอโทษและยอมรับความผิดพลาด โดยอธิบายว่า ร้านเป็นของพ่อแม่ที่อายุมากกว่า 65 ปี วันนั้นพวกเขาต้องรีบเตรียมวัตถุดิบจำนวนมาก จึงวางข้าวโพดไว้ผิดที่ และย้ำว่าไม่ใช่สิ่งที่ทำประจำ ส่วนข้าวโพดที่ถูกล้างผ่านการย่างมาก่อนหน้านั้น แต่ยืนยันว่าไม่ใช่ของเหลือข้ามคืน
"ความผิดพลาดครั้งนี้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับพ่อแม่ของฉัน หวังว่าผู้บริโภคจะให้โอกาสพวกเขาได้ปรับปรุง" ลูกเจ้าของร้าน กล่าว
ทางสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารท้องถิ่น เผยว่า ได้รับแจ้งเรื่องแล้ว และจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามขั้นตอน หากพบว่าร้านดังกล่าวฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านอาหาร จะมีมาตรการให้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากยังไม่ดำเนินการจะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย มีโทษปรับตั้งแต่ 60,000-200 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 60,000-200 ล้านบาท)
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media