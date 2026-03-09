ฉาว พยาบาลสายแซ่บ ละเมิดผู้ป่วย ICU แอบถ่าย-ด่าหยาบ เดือดจนถูกสั่งพักงาน

ฉาว พยาบาลไต้หวัน ละเมิดผู้ป่วย ICU แอบถ่ายมาโพสต์เหยียด-ด่าหยาบ ชี้เป็นพยาบาลวิชาชีพมา 7 ปี ทำมาหลายรอบ ล่าสุดเจอพักงานแล้ว
วันที่ 2 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานเรื่องราวอื้อฉาวเกี่ยวกับพยาบาลสาวสายแซ่บคนดังในไต้หวัน ที่ล่าสุดถูกสั่งพักงานหลังถูกร้องเรียนอย่างหนัก ปมล่วงละเมิดผู้ป่วยในห้อง ICU แอบถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสมมาโพสต์เหยียด จนเกิดเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก
รายงานเผยว่า เหลียว ว่านหรู อายุประมาณ 30 ปี เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลเมืองไทเป สาขาเหรินอ้าย มานานถึง 7 ปี นับเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่น้อยในสายงาน ขณะเดียวกันเธอยังเป็นคนดังบนโลกออนไลน์ ที่มีคนติดตามบนอินสตาแกรมกว่าหมื่นคน
ด้วยหน้าตาน่ารักสวย ๆ กับงานหุ่นสะบึมที่เธอโพสต์อวด ทำให้เธอได้รับความสนใจจากชาวเน็ตไม่น้อย อีกทั้งเมื่อมีคนนำรูปของเธอไปแชร์แอคเคาน์ใหญ่ พร้อมแซวว่า "ขอถามคุณพยาบาลหน่อยว่า พบเห็นคุณแล้วใจเต้นแรงมากเลย อาการแบบนี้ควรไปหาหมอแผนกไหน" ก็ทำให้เธอยิ่งกลายมาเป็นที่รู้จัก
ที่ร้ายไปยิ่งกว่านั้น เธอยังใส่ข้อความบรรยายที่เต็มไปด้วยคำพูดดูถูกเหยียดหยามผู้ป่วยเหล่านั้น โดยไม่เคารพศักดิ์ศรีและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย
หนึ่งในเคสที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก คือผู้ป่วยชายคนหนึ่งที่นอนอ่อนแรงอยู่บนเตียง พร้อมสายระโยงระยางเต็มตัว เขาสวมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ถูกสายรัดมัดขา ซึ่ง เหลียว ว่านหรู แอบถ่ายภาพของผู้ป่วยรายนี้ขณะที่อุจจาระล้นออกมาเปื้อนไปทั้งเตียงและผ้าห่ม พร้อมเล่าลงสตอรี่ว่า ตอนที่เธอจะพลิกตัวผู้ป่วย เพิ่งสังเกตเห็นอุจจาระที่ท่วมเหมือนแม่น้ำ พร้อมด่าทอและล้อเลียนผู้ป่วย
ยังมีเคสที่เธอบ่นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่ทำให้รู้สึกราคาญหนักว่า "อยากให้ฉันถอดยูนิฟอร์มแล้วต่อยไหมล่ะ"
แหล่งข่าวชี้ว่า เหลียว ว่านหรู โพสต์ด่าผู้ป่วยในลักษณะนี้เป็นประจำ เธอใช้ภาษาหยาบคายรุนแรง เคยบอกแม้กระทั่งผู้ป่วยอาละวาดจนน่าหมั่นไส้ จนแทบอยากจะฆ่า และยังโพสต์ภาพน่าสยดสยองเกี่ยวกับสภาพผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามาหลายครั้ง จนกระทั่งต้นสังกัดเพิ่งทราบเรื่อง
โดยเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผู้คนมากมายที่ส่งอีเมลร้องเรียนพฤติกรรมของ เหลียว ว่านหรู ไปถึงทางโรงพยาบาล ทำให้เธอถูกสั่งพักงานในระหว่างรอการสอบสวน ซึ่งเรื่องราวของเธอสร้างความวุ่นวายและทำให้เกิดการถกเถียงกันในหมู่เพื่อนร่วมอาชีพอย่างมาก
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media